Trumps Sohn Donald erhält positiven Corona-Test – US-Medien

Der 42-Jährige Trump Junior befinde sich in einem asymptomatischen Zustand und habe sich selbst in Quarantäne begeben, so ein Sprecher. Ein Corona-Test sei bei ihm Anfang der Woche positiv ausgefallen.

Im Oktober war auch Donald Trump mit COVID-19 infiziert und verbrachte mehrere Tage im Krankenhaus. Damals hatten sich auch seine Frau Melania und sein jüngster Sohn Barron angesteckt.Coronavirus in den USA

Nach Angaben der Johns Hopkins University wurden seit Beginn der Pandemie in den USA mehr als 10,7 Millionen Coronafälle registriert. Mehr als 244.000 Menschen sollen an oder mit dem Virus gestorben sein. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern soll sich in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt haben.

