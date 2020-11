Weißrussland wird Sanktionen gegen EU erweitern

Der weißrussische Außenminister präzisierte, dass eine solche Entscheidung am 17. November bei der Außenpolitiksitzung, an der auch Präsident Alexander Lukaschenko teilnahm, getroffen worden sei.

„Behandelt wurden unsere Gegenmaßnahmen in Bezug auf jene Schritte, die von den europäischen Partnern vor etwa einer Woche unternommen worden waren. Sie wissen, dass die Europäische Union zusätzliche Sanktionen gegen anderthalb Dutzend Menschen eingeführt hat. Heute waren wir bei der Besprechung dieser Situation gezwungen, zu konstatieren, dass wir auch unsere Sanktionslisten erweitern werden, die Vertreter der EU-Führung und Regierungsvertreter europäischer Staaten enthalten werden“, sagte Makej.

Er fügte hinzu, dass die weißrussischen Behörden planen würden, mit dem Westen die Zweckmäßigkeit der Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Minsk zu behandeln. Aus seiner Sicht gibt es im Westen mehr Verständnis dafür, ob man zu solchen Maßnahmen greifen sollte.

Laut den Worten des Außenministers wird Weißrussland niemals destruktive Handlungen gegenüber seinen Partnern einleiten.

„Leider kann niemand sagen, nach welchen Parametern wir morgen oder übermorgen leben werden. Wir stehen für die Logik der Zusammenarbeit.“

Sanktionen gegen Weißrussland

Die Außenminister der Europäischen Union haben sich während einer Videokonferenz am 19. November darauf geeinigt, eine neue Sanktionsrunde gegen Weißrussland voranzutreiben.

Anfang November hatte die EU erneut Sanktionen gegen den weißrussischen Präsidenten sowie gegen 13 weitere Regierungsvertreter verhängt. Die Strafmaßnahmen sehen für die betroffenen Personen Einreiseverbote und Vermögenssperren auf EU-Territorium vor. Es ist bereits das zweite Paket einzelner EU-Sanktionen gegen Weißrussland.

Das erste Paket war am 2. Oktober in Kraft getreten – damals wurden 40 weißrussische Beamte auf die Sanktionsliste gesetzt. Den Sanktionierten werden Repressionen und Einschüchterung von friedlichen Demonstranten, Oppositionsmitgliedern und Journalisten zur Last gelegt – sowie Verfehlungen bei den weißrussischen Präsidentschaftswahlen im vergangenen Sommer.

