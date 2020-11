Russland schickt seine Minenräumer nach Bergkarabach

„Flugzeuge der Typen An-124, Il-76 und Tu-154 der Transportfliegerkräfte der russischen Luft- und Weltraumtruppen haben vom Flugplatz Tschkalowski bei Moskau aus Experten, Technik und Waffen sowie Diensthunde des Internationalen Zentrums für Minenräumung des Verteidigungsministeriums Russlands zur Erfüllung der Aufgaben im Raum der Friedensoperation in Bergkarabach gebracht“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Mehr als 100 Militärs, 13 Einheiten Militär- und Spezialtechnik, darunter Roboterkomplexe für Minenräumung „Uran-6“, Schützenpanzerwagen und Panzerwagen wurden demnach zu den Flugplätzen in Jerewan transportiert.

Wie präzisiert wurde, werden der Personalbestand und die Technik von Jerewan über Goris nach Stepanakert marschieren. Nach der Ankunft am Zielort würden die Militärs mit der Pionieraufklärung, Entminung und Vernichtung von explosiven Gegenständen in den Kreisen von Bergkarabach, die der Konflikt am meisten getroffen hat, beginnen.

Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach

In der Nacht zum 10. November hatten Russlands Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege, Ilcham Alijew, und der armenische Premierminister, Nikol Paschinjan, eine Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach erzielt.

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach seit dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument schließt außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen mit ein.

Armenien soll drei Gebiete an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

ns/sna/ae