Lockdown soll verlängert werden, Aktivist Joshua Wong muss in Haft, American Music Awards vergeben

Lockdown soll verlängert werden; Aktivist Joshua Wong muss in Haft; Biden benennt Außenminister; Corona-Massentest in Südtirol; Fitnessstudios warnen vor Insolvenz; American Music Awards vergeben

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Lockdown soll verlängert werden

Der Ende Oktober von Bund und Ländern beschlossene Lockdown soll nach einem Vorschlag von Berlin, dem Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, wegen der weiterhin hohen Corona -Zahlen bis zum 20. Dezember verlängert werden. Seit Anfang November sind Kultureinrichtungen, Gastronomie und Sportstätten größtenteils geschlossen. Das soll so bleiben, heißt es in einem Beschlussentwurf für die Beratungen der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch, der der dpa vorliegt. Nur Bundesländer mit weniger als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sollen davon abweichen können. Die Länder wollen heute ihre Linie für die Beratungen abstimmen. Die Vorschläge sind nach dpa-Informationen bisher nur unter den SPD-Ländern abgestimmt.

Aktivist Joshua Wong muss in Haft

Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong und zwei seiner Mitstreiter müssen vorläufig in Haft. Ein Hongkonger Gericht ordnete heute laut einem Sprecher von Wong an, dass die Aktivisten bis zum Ende des laufenden Prozesses am kommenden Mittwoch nicht mehr auf freien Fuß dürfen. Zum Auftakt der Verhandlung heute hatte sich Wong schuldig bekannt, einen unerlaubten Protest organisiert zu haben. Dafür könnten ihm und seinen Mitstreitern bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen. Bereits kurz vor Beginn der Verhandlung hatte Wong seinen Plan angekündigt, sich schuldig zu bekennen und eine unmittelbare Gefängnisstrafe in Kauf zu nehmen. Auch sein Mitstreiter Ivan Lam wollte sich schuldig bekennen. Die ebenfalls angeklagte Aktivistin Agnes Chow hatte dies schon zuvor getan.

Biden benennt Außenminister

Antony Blinken soll Berichten zufolge wohl neuer US-Außenminister werden. Der Demokrat Joe Biden will den 58-Jährigen am Dienstag für das Amt benennen, wie unter anderem die „New York Times“ unter Berufung auf Insider in der Nacht berichtete. Blinken berät Biden seit langem in außenpolitischen Fragen. Von 2009 bis 2013 war er Nationaler Sicherheitsberater von Biden, als dieser Vize des damaligen Präsident Barack Obama war. Blinken hatte seine Karriere im Außenministerium während der Regierung von Bill Clinton begonnen. Biden stellt derzeit seine Regierungsmannschaft zusammen.

Corona-Massentest in Südtirol

Ein dreitägiger Corona-Massentest in der norditalienischen Provinz Südtirol hat große Resonanz gefunden und mehr als 3000 Infektionen ans Licht gebracht. Bis gestern Abend ließen mehr als 343.000 Bürger einen kostenlosen Abstrich machen. Wie die Behörden mitteilten, erhielten nach Abschluss der zentralen Phase insgesamt nur 3185 Teilnehmer ein positives Ergebnis. Die Landesregierung will mit der Aktion die zweite Corona-Welle schneller brechen. Virusträger, die nichts von ihrer Infektion ahnen, sollten so entdeckt werden. Kritiker bemängeln, dass die Resultate von Schnelltests nicht verlässlich genug seien.

Fitnessstudios warnen vor Insolvenz

Die Fitnessbranche in Deutschland warnt vor Insolvenzen, sollten die Studios in der Corona-Krise nicht bald wieder öffnen dürfen. Die Unsicherheit in der Branche sei groß, sagt Ralph Scholz, Vorsitzender des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit. Es fehle eine verlässliche Perspektive der Politik für die Corona-Pandemie, klagt er. Die Studios könnten nicht im 14-Tages-Rhythmus planen, ob sie wieder öffnen dürfen oder nicht.

American Music Awards vergeben

Die US-Sängerin Taylor Swift ist bei den American Music Awards wie schon im vergangenen Jahr in der Sparte „Künstler des Jahres“ ausgezeichnet worden. Bei der Gala heute Nacht hat sie ebenfalls Preise als beliebteste Pop-Rock-Sängerin und für ihr Musik-Video „Cardigan“ gewonnen. Der kanadische Sänger Justin Bieber kann sich ebenfalls über drei Auszeichnungen freuen, nämlich als beliebtester Pop-Rock-Sänger, für den Song „10.000 Hours“ und für die dabei entstandene Zusammenarbeit mit dem Country-Pop-Duo Dan and Shay.

