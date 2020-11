Bergkarabach-Oberhaupt dankt Russland für Hilfe bei Beendigung des Krieges

„Dank den Anstrengungen und Handlungen, die von der höchsten Führung der Russischen Föderation unternommen wurden, ist es gelungen, das Blutvergießen in der Zone des aserbaidschanisch-karabachischen Konflikts zu stoppen. Wir danken der Russischen Föderation und besonders dem Präsidenten Russlands, Wladimir Wladimirowitsch Putin, für die Vermittlungsanstrengungen zur Stabilisierung der Lage und die erwiesene Hilfe bei der Feuereinstellung und Beendigung des Krieges, bei der Wiederherstellung des Friedens und der Stabilität in unserer Region“, schrieb Arutjunjan auf Facebook.

Dank an russische Friedensstifter

Ihm zufolge wurden russische Friedensstifter „zu einem wichtigen Stabilisierungsfaktor“. Die Republik wirke mit dem russischen Kontingent unter Leitung des Generalleutnants Rustam Muradow effizient zusammen.

„Die Erfüllung der wichtigsten Aufgaben zur Aufrechterhaltung von Frieden, Stabilität und Sicherheit unserer Bürger erfordert vom Personalbestand des friedensstiftenden Kontingentes hohe Professionalität und Standhaftigkeit, was manchmal mit Lebensgefahr verbunden ist“, betonte das Oberhaupt von Bergkarabach.

„Ich möchte im Namen unseres Volkes die Dankbarkeit für die geleistete Arbeit und die Anstrengungen, die zur Stabilisierung der Lage, zur Schaffung von günstige Bedingungen für die Wiederherstellung und Erhaltung des Friedens sowie zur Lösung verschiedener Aufgaben unternommen werden, zum Ausdruck bringen.“

Bergkarabach zählt 25.000 Rückkehrer in fünf Tagen

Besonders dankte Arutjunjan Russland „für seine nicht gleichgültige Haltung“ gegenüber dem Schicksal der Bergkarabach-Bewohner, für die humanitäre Hilfe und die Teilnahme am Wiederaufbau der Republik.Arutjunjan fügte hinzu, dass russische Militärs zurückkehrende Flüchtlinge begleiteten und die Sicherheit der humanitären Hilfskonvois gewährleisteten.

Am Sonntag teilte Arutjunjan mit, dass mindestens 25.000 Menschen in den vergangenen fünf Tagen in diese international nicht anerkannte Republik zurückgekehrt seien. Mangelnde Sicherheit und soziale Probleme erschwerten die Heimkehr der Geflüchteten.

Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach

Am 10. November hatten Armenien und Aserbaidschan, nach fast siebenwöchigen Kämpfen um Bergkarabach, unter Vermittlung Russlands einen Waffenstillstand vereinbart. Die Vereinbarung sieht unter anderem einen Gefangenen- und Gefallenenaustausch vor. Außerdem sollen beide Seiten ihre aktuellen Stellungen einfrieren.

Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

