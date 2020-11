Mexikanische Botschafterin äußert sich zu Verhandlungen über russischen Corona-Impfstoff „Sputnik V“

Die dritte Phase der klinischen Tests des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ wird wie erwartet in Mexiko erfolgen, sobald russische Entwickler eine entsprechende Genehmigung von mexikanischen Regulierungsbehörden erhalten. Dies teilte die mexikanische Botschafterin in Russland Norma Pensado Moreno mit.

„Die Verhandlungen zwischen dem RFPI (Russischen Fonds für Direktinvestitionen – Anm. d. Red.) und den mexikanischen Behörden werden regelmäßig durchgeführt“, so die Botschafterin gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti.

„Derzeit warten wir darauf, dass der Fonds die (Vorbereitung der) Dokumentation absolviert, damit sie diese den Regulierungsorganen vorlegen können. Wenn alles in Ordnung ist, können sie die Genehmigung bekommen. Der dritte Teil der Testphase kann dann in Mexiko unter Teilnahme von etwa 500 Menschen stattfinden“, erläuterte sie.

Zugleich arbeitet Mexiko ihr zufolge auch mit anderen Herstellern von Corona-Impfstoffen zusammen, beispielsweise mit dem britischen Unternehmen AstraZeneca , dem amerikanischen Pfizer und dem chinesischen CanSino Biologics. Das Land unterstütze auch seine eigene, nationale Entwicklung der Impfstoffe.

Im September hatten der RFPI und das Pharmaunternehmen Landsteiner Scientific das Abkommen über die Lieferung von 32 Millionen Dosen „Sputnik V“ an Mexiko verkündet.

„Sputnik V“

„Sputnik V“ ist der weltweit erste registrierte Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, der auf einer gut erforschten Plattform des menschlichen Adenovirus-Vektors basiert. Er steht auf der Liste der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in die insgesamt zehn sich in der Entwicklung befindliche Impfstoffe aufgenommen worden sind und dem Ende der dritten Phase der klinischen Tests und Beginn der Massenproduktion am nächsten sind. Russland hat bei der WHO einen Antrag auf beschleunigte Registrierung und Präqualifikation des Impfstoffs gestellt.

Derzeit nehmen an den klinischen Tests des Serums „Sputnik V“ in Russland 40.000 Freiwillige teil. Klinische Studien werden auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indien, Venezuela und Brasilien durchgeführt. Die erste Zwischenanalyse der Daten von der dritten Phase der klinischen Tests in Russland wies eine 92-prozentige Effizienz bei der Verwendung des Sputnik-V-Impfstoffs auf.

ak/sna/ae