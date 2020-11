Binnen 24 Stunden: Russland registriert 24 Verletzungen der Waffenruhe in Syrien

Russland hat im Rahmen der Kommission zur Kontrolle der Einhaltung der Waffenruhe in Syrien innerhalb der letzten 24 Stunden 24 Verletzungen registriert. Das gab am Montag das russische Verteidigungsministerium bekannt.

„Von der russische Seite der Vertretung der gemeinsamen russisch-türkischen Kommission zu Fragen, die mit Hinweisen auf Verletzung der Waffenruhe verbunden sind, wurden 24 Hinweise auf eine Eröffnung des Feuers (…) registriert; in den Provinzen: Idlib – 17, Aleppo – eine, Latakia – vier, Hama – zwei“, heißt es.

Von der türkischen Seite wurde keine Verletzung der Waffenruhe festgestellt.

Humanitäre Aktion

Lage in Syrien

Innerhalb eines Tages hat das Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien eine humanitäre Aktion in einer Ortschaft in der Provinz Tartus durchgeführt. Dort wurden 880 Lebensmittelpackungen mit einem Gesamtgewicht von 3,388 Tonnen verteilt.

Der Syrien-Krieg dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in Syrien und im Irak verkündet. In einzelnen syrischen Regionen wird jedoch weiter gekämpft, wobei eine politische Regelung, der Wiederaufbau und eine Rückführung der Flüchtlinge in den Vordergrund treten.

Der russische Präsident, Wladimir Putin, und sein türkischer Amtskollege, Recep Tayyip Erdogan, hatten am 5. März nach sechsstündigen Verhandlungen in Moskau eine Vereinbarung zu Syrien unterzeichnet, die unter anderem einen Waffenstillstand in Idlib beinhaltete.

