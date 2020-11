Waffenschmuggel vermutet: Ankara stoppt Bundeswehreinsatz auf türkischem Frachter

Die Türkei hat den Abbruch eines Einsatzes deutscher Marinesoldaten zur Kontrolle des UN-Waffenembargos gegen Libyen erzwungen. Nach Angaben des Einsatzführungskommandos waren die deutschen Soldaten am Sonntag im Mittelmeer an Bord eines verdächtigen türkischen Frachtschiffes gegangen, um die Ladung zu kontrollieren.

Nach Angaben von „Spiegel Online“ wurde das türkische Containerschiff „Rosaline A“ etwa 200 Kilometer nördlich der ostlibyschen Großstadt Bengasi angehalten. Es soll ein Verdacht auf Waffenschmuggel bestanden haben. Die Mannschaft des Frachters soll sich den Angaben zufolge kooperativ verhalten haben.

Am 22.11.2020 gegen 15:30 Uhr begann die Fregatte Hamburg der #BundeswehrimEinsatz im Auftrag EUNAVFOR MED #Irini mit dem Boarding eines türkischen Containerfrachters. Die Situation an Bord war kooperativ. pic.twitter.com/40SMRnSZfx — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) November 23, 2020

​Wenig später habe dann allerdings die Türkei als Flaggenstaat ein Veto gegen die Durchsuchung des Schiffes eingelegt. Die deutschen Soldaten mussten daraufhin den Einsatz abbrechen. Ob sich wirklich Waffen an Bord befanden, ist bislang nicht bekannt.

Wie es weiter heißt, hatte die Marine den Hinweis auf das verdächtge Schiff vom Hauptquartier der EU-Mittelmeermission „Irini“ erhalten, die aktuell von einem griechischen Offizier geführt wird. Den Trackingdaten zufolge war die gut 20 Jahre alte „Rosaline A“ am Wochenende von der Türkei aus in Richtung Libyen gestartet und sollte Mitte der Woche in Misrata Fracht entladen.

Deutschland beteiligt sich seit August mit der Fregatte „Hamburg“ an der EU-Operation Irini zur Kontrolle des Libyen-Embargos. Neben Waffen soll der Einsatz auch das Schmuggeln von Öl und Kraftstoff verhindern.

EU-Mission Irini

Am 31. März hatte die Europäische Union die Einleitung des Marineeinsatzes Irini zur Umsetzung des UN-Waffenembargos gegen Libyen angekündigt. Der EU-Einsatz wurde Anfang Mai gestartet. Die EU nutzt Satelliten und Luftüberwachungsgeräte, um illegale Waffenlieferungen über Land- und Luftgrenzen hinweg zu verfolgen. Das Mandat der Irini-Mission gilt bis zum 31. März 2021.

Zur Überwachung des Waffenembargos sind neben Schiffen auch Flugzeuge und Satelliten im Einsatz. Deutschland unterstützt die Operation Irini so schon seit Mai mit einem Seefernaufklärungsflugzeug des Typs P-3C Orion, das mittlerweile rund 20 Einsatzflüge durchgeführt hat. Hinzu kommt Personal im operativen Hauptquartier in der italienischen Hauptstadt Rom und auf dem Flaggschiff.

Für die EU ist eine Lösung des Konflikts in Libyen auch deshalb wichtig, weil die chaotischen Zustände in dem Land das Geschäft von Schlepperbanden begünstigen, die Migranten illegal über das Mittelmeer nach Europa bringen.

Lage in Libyen

Seit dem Sturz und der Ermordung des libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi vor neun Jahren steckt Libyen im Bürgerkrieg und wird von einer Doppelherrschaft geführt. Die Konfrontation zwischen der Nationalen Einheitsregierung von Fajis al-Sarradsch, die Tripolis und Gebiete im Westen des Landes kontrolliert, und der libyschen Nationalarmee unter dem Kommando von Chalifa Haftar, welche seit über einem Jahr versucht, die Hauptstadt zurückzuerobern, hält weiterhin an. Beide Konfliktparteien werfen einander vor, mit Waffen und Personal von außen unterstützt zu werden.

