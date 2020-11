Moskau bedauert Washingtons Ausstieg aus Vertrag über den offenen Himmel

„Es tut uns leid in dieser Hinsicht. Wir glauben, dass dieser Vertrag im Allgemeinen ein sehr wichtiges Bindeglied ist, um gegenseitiges Vertrauen zu fördern, in Bezug auf die Rüstungskontrolle und so weiter“, sagte Peskow am Montag vor Journalisten.

„Wir haben, wenn Sie sich noch daran erinnern, von Anfang an, als die USA ihre Absicht ankündigt haben, sich aus diesem Dokument zurückzuziehen, gesagt, dass ein solcher Schritt sicherlich negative Auswirkungen haben würde, dass der Vertrag an sich nach dem Rückzug der USA sicherlich seine Existenzfähigkeit verlieren wird“, betone er.

Zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo verkünden lassen, die Vereinigten Staaten seien nach dem Rückzug aus dem OH-Vertrag besser geschützt.

Der demokratische Senator Robert Menendez, der die Opposition im Außenausschuss des US-Senats leitet, kritisierte den Ausstieg aus dem Abkommen als „leichtsinnig“: Die Entscheidung mache die USA und ihre Verbündeten „gegenüber Russland weniger sicher“, äußerte er.

In der Nacht zum 22. November hatten die USA ihren Ausstieg aus dem Vertrag über den Offenen Himmel absolviert. Das russische Außenministerium sagte, Moskau werde sich um feste Garantien dafür bemühen, dass die verbleibenden Teilnehmerstaaten ihre Verpflichtungen erfüllen.

Der Vertrag über den Offenen Himmel war 1992 unterzeichnet worden und 2002 als eine vertrauensbildende Maßnahme in Europa nach dem Kalten Krieg in Kraft getreten. Das Abkommen erlaubt mehrere Beobachtungsflüge pro Jahr im Luftraum der Vertragspartner und ermöglicht es den Teilnehmerstaaten, Informationen über die Streitkräfte und militärische Maßnahmen des anderen offen zu erfassen und auszuwerten.

