Einer der Hauptverwalter des IS im Irak festgenommen

Irakische Sicherheitsdienste haben einen der Hauptkoordinatoren der Terrormiliz Daesh* (auch Islamischer Staat, IS) auf dem internationalen Flughafen von Bagdad festgenommen. Darüber berichtet der TV-Sender Al-Sumaria am Montag unter Berufung auf den Sprecher der Streitkräfte des Landes.

Der unter dem Namen Abu Naba bekannte Terrorist soll nach Bagdad gekommen sein, um ein Treffen mit IS-Kämpfern am Rand der irakischen Hauptstadt abzuhalten. Das irakische Amt für Terrorbekämpfung habe seine Bewegungen seit langem verfolgt. Nun wurde er im Flughafen von Bagdad festgenommen.

Naba gilt als Hauptverwalter des IS und ist den irakischen Sicherheitsdiensten seit 2003 bekannt. Seitdem war er Mitglied mehrerer radikaler Gruppierungen gewesen, darunter von Al-Qaida und IS.

Ende 2017 verkündeten die irakischen Behörden einen Sieg über die in vielen Ländern verbotene Terrorgruppierung IS an. Die irakische Armee unternimmt jedoch regelmäßig mit Unterstützung der internationalen Koalition und der Volksmiliz Säuberungseinsätze gegen Terroristen, um die „Schlafzellen“ aufzudecken.

*Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

om/gs