„Koordinierte und entschlossene Maßnahmen nötig“: Moskau besorgt über IS-Raketenangriff auf Kabul

In einer Erklärung auf der Website des Außenministeriums heißt es: „Wir äußern unsere äußerste Besorgnis über den massiven Raketenangriff auf Kabul durch IS-Kämpfer am 21. November“.

In den Feuerwirkungsbereich seien Wohnhäuser und ein Krankenhaus geraten. Bei dem Angriff seien zehn Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden, heißt es.

„Wir machen die Völkergemeinschaft erneut darauf aufmerksam, wie ernst der Grad der Bedrohung, die von der Terrorgruppierung IS und ihrem afghanischen ‚Flügel‘ ausgehen, ist. Wir halten es für nötig, koordinierte und entschlossene Maßnahmen zu ihrer Ausrottung zu ergreifen“, so Sacharowa anschließend.

Raketenangriff auf Kabul

„Wir rechnen damit, dass die Regierung der Islamischen Republik Afghanistan und die Leitung der ausländischen Militärkontingente in Afghanistan alles daran setzen werden, um die Schuldigen an dieser Terroraktion zu finden und zur Verantwortung zu ziehen“, sagte Sacharowa.

Am Samstagmorgen waren zahlreiche Mörsergranaten überwiegend in Wohngebieten in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingeschlagen. In der schwer gesicherten Grünen Zone im Herzen Kabuls lösten Augenzeugen zufolge mehrere Botschaften Alarm aus. Laut Medienberichten hat sich eine IS-Zelle zu der Attacke bekannt.

*eine Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

