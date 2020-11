Russland ruft Ukraine zu Dialog mit Donbass auf

Russland hat die Führung der Ukraine aufgerufen, auf die „Kriegslogik“ zu verzichten und einen Sachdialog mit den Behörden von Donezk und Lugansk aufzunehmen. Dies geht aus einer Erklärung auf der Webseite der russischen Botschaft in der Ukraine hervor.

„Die russische Seite fordert die Führung der Ukraine auf, die Logik des Krieges aufzugeben und im Interesse des Friedens und der bürgerlichen Einigung zu handeln, um die frühestmögliche Umsetzung des ‚Maßnahmenkomplex’ auf Basis eines direkten und inhaltlichen Dialogs zwischen der ukrainischen Regierung und den Behörden von Donezk und Lugansk zu erreichen“, heißt es in der Erklärung.

Die Botschaft erinnerte dabei an den Gipfel im Normandie-Format, der am 9. Dezember 2019 nach dreijähriger Pause in Paris stattfand. Die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands und Russlands führten damals produktive Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten, woraufhin sie zu gemeinsamen und übereinstimmenden Schlussfolgerungen kamen, einschließlich einer Reihe konkreter Schritte zur Förderung der Beilegung des Konflikts im Donbass.

„Die Analyse der Ausführung der von den Staats- und Regierungschefs der Länder gegebenen Aufgaben wirkt ein Jahr später wirklich bedrückend, vor allem aufgrund der nicht konstruktiven Position der ukrainischen Führung. Heute können nur zwei der in Paris vereinbarten Maßnahmen als teilweise umgesetzt betrachtet werden: der Gefangenenaustausch (29. Dezember 2019 und 16. April 2020) und ein Waffenstillstand (am 27. Juli 2020 in Kraft getreten)“, stellt die Botschaft fest.

Es wird präzisiert, dass die ukrainische Seite die Umsetzung der übrigen Entscheidungen des Pariser Gipfels tatsächlich eingefroren habe und auch kein Interesse am Minsker Abkommen zeige. Laut Vertretern der Botschaft ist der aktuelle Stand der Verhandlungen im Rahmen der Minsker Kontaktgruppe „auch nicht optimistisch, da Vertreter der ukrainischen Behörden Kontakte mit Vertretern aus Donezk und Luhansk vermeiden“.

Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Regionen um Donezk und Lugansk geschickt, die nach dem Umsturz in Kiew im Februar ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Der seitdem andauernde militärische Konflikt zwischen Kiew und den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk hat nach UN-Angaben bislang 13.000 Menschen das Leben gekostet. Unter Vermittlung der Minsker Kontaktgruppe vereinbarten die Konfliktparteien seit September 2014 dreimal einen Waffenstillstand, der jedoch nie eingehalten wurde.

