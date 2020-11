Ankara bestellt Vertreter Italiens und Deutschlands wegen Frachtschiff-Durchsuchung ein

Wie der Sprecher des türkischen Außenministeriums, Hami Aksoy, zuvor mitteilte, hat die Türkei Protest gegen die Durchsuchung des Containerschiffes „Rosaline A“ im Mittelmeer durch die deutschen Marinesoldaten der Fregatte „Hamburg“ eingelegt. In der Protestnote verweist Ankara auf die Unrechtsmäßigkeit der Kontrolle und fordert Schadensersatz. Die „Durchsuchung des Handelsschiffes“ ist demnach ohne Erlaubnis der Türkei erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Vorfall soll auch der EU-Botschafter einbestellt worden sein.

Durchsuchung von türkischem Frachter

Nach Angaben der Bundeswehr waren deutsche Soldaten am Sonntag im Mittelmeer an Bord eines verdächtigen türkischen Frachtschiffes gegangen, um die Ladung zu kontrollieren. Es soll ein Verdacht auf Waffenschmuggel bestanden haben. Der Einsatz erfolgte im Rahmen der EU-Mittelmeermission „Irini“ zur Kontrolle des UN-Waffenembargos gegen Libyen.

Wenig später legte die Türkei als Flaggenstaat ein Veto gegen die Durchsuchung des Schiffes ein. Die deutschen Soldaten mussten daraufhin den Einsatz abbrechen. Ob sich wirklich Waffen an Bord befanden, ist bislang nicht bekannt. Die „Rosaline A“ war Angaben zufolge am Wochenende von der Türkei aus in Richtung Libyen gestartet und sollte Mitte der Woche in Misrata Fracht entladen.

Deutschland beteiligt sich seit August mit der Fregatte „Hamburg“ an der EU-Operation Irini zur Kontrolle des Libyen-Embargos. Neben Waffen soll der Einsatz auch das Schmuggeln von Öl und Kraftstoff verhindern. Die EU-Mission wurde Anfang Mai gestartet und nutzt Satelliten und Luftüberwachungsgeräte, um illegale Waffenlieferungen über Land- und Luftgrenzen hinweg zu verfolgen.

mka/gs