Österreichs Gesundheitsminister kündigt Corona-Impfungen im Land ab Januar 2021 an

Die Impfkampagne gegen die Corona-Pandemie soll in Österreich im Januar 2021 starten. Priorität dabei haben laut dem Gesundheitsminister des Landes, Rudolf Anschober (Grüne), Menschen über 65 Jahre in Alters- und Pflegeheimen sowie Hochrisikogruppen mit definierten Vorerkrankungen sowie Pflege- und Gesundheitspersonal.

„Wir haben heute Tag acht des harten Lockdowns und leichte Rückgänge bei den Corona-Zahlen. Es hat 4.377 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden bei 28.070 Tests gegeben. Zudem gibt es 7.091 Neugenesene”, sagt Anschober am Dienstag zu Beginn einer Pressekonferenz zum Stand der österreichischen COVID-19-Impfstrategie. Ein Video davon ist auf der Facebook-Seite des österreichischen Gesundheitsministeriums veröffentlicht worden.

„Aber das bedeutet keine Entwarnung. Nächste Woche sollen wir die richtigen Auswirkungen des Lockdowns sehen“, unterstrich Anschober.

„In den letzten 24 Stunden sind 118 Menschen an dem Virus gestorben“. Bei den Intensivstationen sei man ebenfalls bei einem Zuwachs. „Wir müssen den Zuwachs stoppen, damit wir die Kapazitätsgrenzen nicht überschreiten“.

Ab dem zweiten Quartal 2021 soll auch die allgemeine Bevölkerung geimpft werden. Grundsätzlich sagte der Minister, dass die Sicherheit an allererster Stelle stehe und nicht der Zeitfaktor.

Durchimpfungsrate von „50 Prozent plus X“

200 Millionen Euro stehen für den Ankauf von 16,5 Millionen Dosen mehrerer Hersteller zur Verfügung, so Anschober.

Der Gesundheitsminister will eine Durchimpfungsrate von deutlich über 50 Prozent erreichen – angedacht seien 50 Prozent „plus X“, sagte Anschober. Je größer „das X“, desto besser.

„Wir wollen damit eine schrittweise Risikoverminderung erreichen“, erklärte der Minister. „Je höher die Durchimpfungsrate in Österreich ist, desto geringer sollte das Risiko schrittweise werden.“

Corona-Lage in Österreich

Seit Beginn der Pandemie wurden in Österreich laut Behördenangaben (vom 24. November) 254.710 Corona-Fälle nachgewiesen. Es gibt insgesamt 2.577 Todesopfer. Genesen sind 182.620 Menschen.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

sm/gs