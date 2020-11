Lawrow ruft afghanische Staatsorgane und Taliban-Anführer zu Herstellung des Friedens im Land auf

Lawrow betonte bei seiner Video-Rede vor den Teilnehmern der Genfer internationalen Afghanistan-Konferenz, dass sich die Situation um die Sicherheit in Afghanistan weiter zuspitze.

„Die sich abzeichnenden Umstände machen es dringend erforderlich, dass die Verhandlungsteams der afghanischen Regierung und der Taliban-Bewegung, die derzeit in Doha tagen, möglichst schnell eine Vereinbarung zu allen Verfahrensfragen abschließen“, so der russische Außenminister. Ferner sagte er:

„Wir rufen die beiden Seiten, Vertreter aller afghanischen ethnopolitischen Kräfte und Außenakteure, die an der Stabilisierung der Situation im Land interessiert sind, auf, zur Beendung des vieljährigen innenafghanischen Kriegs und dem Wiederaufbau Afghanistans als friedlichen, sichern, unabhängigen und selbständigen Staat beizutragen, der frei von Terrorismus und Drogen ist.“

Lage in Afghanistan

Im Land stehen die Regierungstruppen im Kampf mit den Taliban, die zuvor ein bedeutendes Gebiet in den ländlichen Regionen des Landes erobert hatten und auf dem Vormarsch in Richtung der Großstädte sind. Zudem ist in Afghanistan der Einfluss der Terrororganisation IS* groß. Die nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte führen landesweit gemeinsame Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

Vertreter der Taliban und der Regierung in Kabul hatten im September in Katar Friedensgespräche aufgenommen. Eine Waffenruhe lehnen die Islamisten bisher ab. Experten erwarten lange und zähe Verhandlungen, bevor ein Waffenstillstand vereinbart werden könnte.

*eine Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten