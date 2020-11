Weltgemeinschaft hat keine Alternative im gemeinsamen Kampf gegen Corona – Putin

Wie Putin bei der Zeremonie der Überreichung von Beglaubigungsschreiben durch Botschafter fremder Staaten am Dienstag betonte, hat es die Corona-Pandemie erfordert, außerordentliche Maßnahmen sowohl in Russland, als auch in anderen Staaten zu ergreifen.

„Angesichts dieser beispiellosen Herausforderung hat die internationale Gemeinschaft einfach keine andere Alternative als die Vereinigung der Anstrengungen, da der Grundwert - das Leben und die Gesundheit unserer Bürger - Vorrang hat“, so Putin.

24.326 Corona-Neuinfektionen in Russland

An einem Tag sind in Russland laut offiziellen Angaben 24.326 neue Corona-Fälle (Stand: 24.11.2020, 10:40 Uhr, Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei 2.138.828. Die meisten wurden in Moskau (566.417) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 5838 Fällen im Vergleich zum Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in Russland 491 Patienten ums Leben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 37.031. An einem Tag sind 23.226 Corona-Kranke genesen. Insgesamt gelten 1.634.671 Personen als geheilt. Demnach sind derzeit in Russland 467.126 Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt, 609 mehr als am Vortag. Im ganzen Land wurden bisher mehr als 73,3 Millionen Testungen durchgeführt.

Corona-Stand in der Welt

Weltweit haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (Stand 24. November, 10.43 am CET) 58.712.326 Menschen mit Sars-Cov-2 infiziert. Es gibt 1.388.528 Todesfälle.

