Russland und USA sollten Erfahrungen von Zusammenwirken in Syrien aufrechterhalten

Laut Rjabkow haben die Erfahrungen bei der Arbeit an dem so genannten Dekonflikting (Konfliktentschärfung – Anm. d. Rec) in Syrien – trotz der physischen und militärisch-politischen Nähe des russischen und des US-amerikanischen Militärkontingents in der Region – gezeigt, dass „das Schlimmste vermieden werden kann, wenn der politische Wille und bewährte Algorithmen vorhanden sind“. Diese „im Allgemeinen positiven“ Erfahrungen müssten zweifellos auf die Zukunft übertragen werden, sagte er bei einer Sitzung des Präsidiums der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Angesichts der Merkmale der Wahrnehmung Russlands durch die USA hätten die letzten Jahre keine Fortschritte in den Beziehungen zwisсhen Moskau und Washington mit sich gebracht, betonte Rjabkow. „In vielen Bereichen war ein Rückgang zu beobachten sowie ein bewusster Wunsch Washingtons, diese ‚Brüche‘ herbeizuführen, mit denen man sich auseinandersetzen müssen wird“, äußerte er.

Beziehungen mit den USA: Mittelfristig keine rasche Verbesserung, aber auch nicht hoffnungslos

Mit einer raschen Verbesserung der US-russischen Beziehungen ist seiner Ansicht nach – „zumindest mittelfristig“ – nicht zu rechnen, „wer auch immer nach dem 20. Januar 2021 im Weißen Haus sitzen wird“, so Rjabkow weiter.

Der Grund dafür sei „die Trägheit der Vorgehensweise gegenüber Russland, die sowohl in der doktrinären Haltung der USA als auch in einer ganzen Reihe von Gesetzen und anderen Initiativen eingebettet ist, die im Kongress untergebracht und verabschiedet wurden“.

„Und die Hauptsache ist, dass die fast völlige Übereinstimmung der Ansichten über das moderne Russland im US-Mainstream keine Chance für eine Aufwärtsbewegung lässt“, sagte der Vizeaußenminister.

Allerdings sei die Situation nicht hoffnungslos:

„Das bedeutet nicht, dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland ‚hoffnungslos‘ sind. Es gibt meiner Meinung nach eine ganze Reihe von Fragen in den US-russischen Beziehungen, von denen einige absolut dringend sind und mit denen sich jede beliebige Regierung in Washington – so wie auch wir hier befassen müssten, einfach weil die beiden Seiten die Aufgaben der internationalen Sicherheit sowie der strategischen Stabilität verantwortungsvoll wahrnehmen sollten“, betonte er.

asch/sna/ae