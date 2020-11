Putin bespricht mit Alijew und Paschinjan Lage in Bergkarabach

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag Telefongespräche mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Alijew und dem armenischen Premierminister Nikol Paschinjan geführt.

Das Thema der Gespräche war die Lage in Bergkarabach, darunter auch die Tätigkeit russischer Friedenstruppen und die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung.

„Erörtert wurden die Modalitäten der Arbeit russischer Friedenstruppen in der Region Bergkarabach sowie weitere Schritte zur Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Bevölkerung. Die Fragen der wirtschaftlichen Interaktion und der Freigabe des Straßenverkehrs in der Region wurden ebenfalls angeschnitten“, heißt es in einer Erklärung des Kreml-Pressedienstes.

Lage in Bergkarabach

Nach fast sieben Wochen andauernden Kämpfen um Bergkarabach hatten Armenien und Aserbaidschan am 10. November unter Vermittlung Russlands einen Waffenstillstand vereinbart. Die Vereinbarung sieht die Stationierung russischer Friedenstruppen sowie einen Gefangenen- und Gefallenenaustausch vor. Außerdem sollen beide Seiten ihre aktuellen Stellungen einfrieren.

Aserbaidschans Präsident Ilcham Alijew nannte die Vereinbarung eine Kapitulation Armeniens. Der armenische Regierungschef, Nikol Paschinjan, sprach von einer schwierigen Entscheidung, betonte aber, dass er keine andere Wahl gehabt und die Vereinbarung unterzeichnen gemusst habe. In Armenien gab es anschließend Proteste gegen Paschinjan, die Opposition forderte seinen Rücktritt.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums befinden sich derzeit 1960 russische Friedenssoldaten, 90 Schützenpanzer und rund 380 Militärfahrzeuge in Bergkarabach.

