Moskau ruft Berlin zu Verzicht auf aggressive Rhetorik auf

Die beiden Diplomaten haben am Dienstag den Zustand sowie die Aussichten der russisch-deutschen Beziehungen vor dem Hintergrund ihrer jüngsten Verschlechterung analysiert. Moskau rufe Berlin auf, die aggressive Rhetorik aufzugeben und zum Dialog zurückzukehren, sagte Titow bei einem Treffen mit dem deutschen Botschafter in Russland, Géza Andreas von Geyr.

Der Konfrontationskurs Berlins gegenüber Russland, der sich in der Verbreitung unbegründeter Anschuldigungen, der Ablehnung vieler Bereiche der Zusammenarbeit und der Verhängung von Sanktionen zeige, schade den über Jahrzehnte angesammelten Vertrauensbeziehungen und der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen.

„Die deutsche Seite wurde aufgerufen, die aggressive Rhetorik, Methoden zu Eindämmung und Druck aufzugeben und auf die Ebene des gegenseitig respektierenden Dialogs zurückzukehren, um eine positive Agenda in den bilateralen Beziehungen und der außenpolitischen Interaktion zu fördern“, heißt es in einer offiziellen Erklärung des russischen Außenministeriums.

Die Diplomaten hätten auch die Situation in Bergkarabach, die Aussichten für eine Regelung in Syrien sowie die Situationen in Libyen und Weißrussland besprochen.

„Bei der Erörterung der Situation in Weißrussland betonte die russische Seite erneut, dass externe Eingriffe in die internen politischen Prozesse des Landes, um die Situation zu destabilisieren, unzulässig sind“, stellte das russische Außenministerium fest.

In der vergangenen Woche hatte auch der russische Außenminister, Sergej Lawrow, erklärt, Russland sei daran interessiert, einen gegenseitigen respektvollen Dialog mit Deutschland wiederherzustellen. Die Zeit der Spannungen in den Beziehungen kann und muss ihm zufolge überwunden werden.

sm/sna/gs