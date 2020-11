Putin und Erdogan telefonieren: Bergkarabach auf der Agenda

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben in einem Telefongespräch den Lauf der Umsetzung der Vereinbarungen ausführlich und in allen Aspekten behandelt, die in der Bergkarabach-Erklärung Russlands, Aserbaidschans und Armeniens vom 9. November dokumentiert sind.