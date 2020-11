Biden gibt Pläne für seine ersten 100 Tage der Präsidentschaft bekannt

Der Demokrat Joe Biden, der nach übereinstimmenden Medienberichten der Sieger der US-Präsidentschaftswahl ist, will nach eigenen Worten die ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft der Migrationsreform und dem Kampf gegen das Coronavirus widmen.

„Ich werde an den Senat ein Migrationsgesetz, das elf Millionen in Amerika nicht registrierten Menschen den Weg zur Einbürgerung ebnen wird, richten“, sagte Biden gegenüber dem TV-Sender NBC.

Zudem fügte der Politiker hinzu, er wolle einige Erlasse des jetzigen Präsidenten, Donald Trump, außer Kraft setzen, die seiner Meinung nach dem Klima und der Gesundheit der Menschen geschadet haben.

Unter anderem teilte Biden mit, dass er keine Ermittlungen gegen Trump initiieren werde, und versprach, sich darauf zu konzentrieren, dass die amerikanische Gesellschaft ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen könne.

Dabei verwies Biden darauf, dass seine Administration keine „dritte Amtszeit“ von Barack Obama, bei dem er acht Jahre lang als Vize-Präsident tätig war, sein werde, weil „sich die Welt in den Trump-Jahren sehr stark verändert“ habe.

„Wir sehen uns einer völlig anderen Welt gegenüber als in der Obama-Biden-Regierung. Präsident Trump hat die Landschaft verändert“, sagte er.

Nun sei es „Amerika vor allem“ geworden, das heißt, „Amerika allein“, so Biden.

Weißes Haus genehmigt Geheimdienst-Briefings für Biden

Nach wochenlanger Blockade kann der gewählte US-Präsident Joe Biden das tägliche Briefing der US-Geheimdienste bekommen. Wie ein Sprecher des Büros des Direktors der US-Geheimdienste am Dienstag (Ortszeit) auf Anfrage erklärte, hat das Weiße Haus am Nachmittag eine entsprechende Genehmigung gegeben.

In den USA ist es üblich, dass der gewählte Präsident noch vor der Amtseinführung im Januar täglich über die Erkenntnisse der Geheimdienste unterrichtet wird - ebenso wie der Amtsinhaber. Biden sagte am Dienstag nach Angaben anwesender Reporter in Wilmington, er habe noch kein Briefing erhalten, werde sie aber künftig regelmäßig bekommen.

Präsidentschaftswahlen in USA

Am 3. November hatte in den USA die Präsidentschaftswahl stattgefunden, ihre endgültigen Ergebnisse wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Laut US-Medienberichten wird der Spitzenkandidat der Demokraten genügend Stimmen von Wahlleuten auf sich vereinigen können, um zu gewinnen. Einige Spitzenpolitiker der Welt haben Biden bereits zu seinem Wahlsieg gratuliert.

Trump sieht sich selbst als Gewinner, weigert sich, seine Niederlage zu akzeptieren und wirft den Demokraten Wahlfälschung vor. Seine Anwälte hatten bereits versucht, das Wahlergebnis in mehreren Bundesstaaten für ungültig erklären zu lassen, damit stattdessen örtliche Parlamente Wahlleute ernennen, die für ihn stimmen. Ihre Klagen scheiterten jedoch vor Gericht.

Trump hat am Montag allerdings den Beginn der formellen Verfahren für die Machtübergabe zugelassen. Aus Sicht des Wahlkampfteams von Biden ist die Frage endgültig geklärt.

Die Amtseinführung des nächsten US-Präsidenten soll am 20. Januar 2021 stattfinden.

ns/ae