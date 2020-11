Erdogan nennt Garanten des Friedens in Bergkarabach

„Wir haben einen großen Beitrag zur Beseitigung der Ungerechtigkeit geleistet, die seit 30 Jahren in Karabach herrschte“, sagte Erdogan am Mittwoch im türkischen Parlament. Dabei verwies er auf sein gestriges Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin.

„Wir haben Schritte besprochen, die zur Lösung des Problems in Karabach zu unternehmen sind. Die Türkei, Russland und Aserbaidschan werden Friedensgaranten der Region sein.“

In der vorigen Woche hatte die Türkei das Mandat ihrer Soldaten, die in Aserbaidschan zur Überwachung des Waffenstillstandes stationiert werden sollen, auf ein Jahr begrenzt. In Bergkarabach befinden sich schon rund 2000 russische Friedenssoldaten zur Kontrolle der Waffenruhe.

Russen und Türken überwachen Waffenruhe

Erdogan hatte am 11. November bekannt gegeben, dass Ankara und Moskau an einer „gemeinsamen Friedensmission“ teilnehmen würden. Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, erklärte seinerseits, dass beide Staaten in punkto Bergkarabach in einem Überwachungszentrum in Aserbaidschan zusammenarbeiten würden, und, dass „von keinerlei gemeinsamen Friedenskräften die Rede gewesen“ sei.

Armenien und sein Nachbar Aserbaidschan hatten am 10. November, nach fast siebenwöchigen Kämpfen um Bergkarabach, unter Vermittlung Russlands einen Waffenstillstand vereinbart. Die Vereinbarung sieht die Stationierung russischer Friedenstruppen und einen Gefangenen- und Gefallenenaustausch vor. Außerdem sollen beide Seiten ihre aktuellen Stellungen einfrieren.

Bergkarabach ist seit Jahrzehnten zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken umkämpft. In dem neuen Krieg, der am 27. September ausgebrochen war, holte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebietes zurück. Das Land sah sich dabei von seinem „Bruderstaat“ Türkei unterstützt. Armenien sieht Russland als seine Schutzmacht.

