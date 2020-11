Kanada fordert von Weißrussland Freilassung festgesetzter Journalisten

„Die Inhaftierung von Journalisten in Weißrussland durch das Lukaschenko-Regime verstößt gegen die grundlegenden Prinzipien der Menschenrechte“, schrieb Champagne am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter.

„Kanada fordert ihre sofortige Freilassung und wird sich auch weiter für die Pressefreiheit einsetzen.“

Dabei nannte der kanadische Außenminister keine Namen von Journalisten.

Nach Angaben von Menschenrechtlern waren in Weißrussland bei den Protesten gegen Langzeit-Staatschef Alexander Lukaschenko mindestens drei Journalistinnen festgenommen worden.

Katerina Borissewitsch vom Nachrichtenportal tut.by landete am 19. November in Gewahrsam, weil sie ein medizinisches Geheimnis über den Tod des Oppositionsaktivisten Roman Bodarenko verletzt haben soll. Außerdem wurden Katerina Andrejewa und Darja Tschulzowa am 15. November bei der Auflösung einer Protestaktion durch Behörden in Minsk festgenommen. Gegen die Reporterinnen des Fernsehsenders Belsat wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Am gestrigen Dienstag bezeichneten neun Menschenrechtsorganisationen Weißrusslands in einer gemeinsamen Erklärung die drei Journalistinnen als politische Häftlinge.

In Weißrussland dauern seit vielen Wochen Proteste gegen Lukaschenko an, der bei der Präsidentenwahl am 9. August nach amtlichen Angaben mit mehr als 80 Prozent der Stimmen wieder im Amt bestätigt worden ist. Die Opposition erkennt das Wahlergebnis nicht an und hält ihre Kandidatin Swetlana Tichanowskaja für die Siegerin.

Bei den Protesten, die teils niedergeschlagen werden, kamen nach amtlichen Angaben bislang drei Menschen ums Leben, viele Demonstranten landeten in Gewahrsam. Allein am vergangenen Sonntag hat es landesweit nach Angaben der Menschenrechtler mehr als 300 Festnahmen gegeben. Die Behörden sprechen von einer Radikalisierung der Protestbewegung im Land.

leo/ae