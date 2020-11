Lawrow ruft Washington zu Verzicht auf „Abenteuer“ im Nahen Osten auf

„Die Einmischung der USA und ihrer Verbündeten im Irak, in Syrien und in Libyen hat das Leben in keinem dieser Länder besser gemacht. Sie hat nur Probleme geschaffen, die die Bürger dieser Länder, die entsprechenden Politiker und die Regierungen jetzt bewältigen müssen“, sagte der Chefdiplomat auf einer Pressekonferenz, die am Rande der Verhandlungen mit seinem irakischen Amtskollegen, Fuad Hussein, stattfand.

„Natürlich ist es prinzipiell wichtig, dass die amerikanische Führung künftig solchen ausländischen Abenteuern, vor allem Abenteuern, die eine ernsthafte Gefahr für die gesamte entsprechende Region darstellen, fern bleibt“, fuhr Lawrow fort.

Moskau-Besuch des irakischen Außenministers

Wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur IRNA unter Verweis auf den Sprecher des Außenministeriums des Landes, Ahmed al-Sahaf, mitteilte, wird der irakische Außenminister, Fuad Hussein, im Zuge seines ersten Besuchs in Moskau unter anderem den Ölsektor und die Kooperation im Handelsbereich zur Sprache bringen.

Zuvor hatte die russische Außenamtssprecherin, Maria Sacharowa, mitgeteilt, dass Hussein am 25. und 26. November zu einem Arbeitsbesuch nach Moskau kommen werde. Dabei handelt es sich um seinen ersten Besuch als Außenminister in Russland. Für Mittwoch sind ihr zufolge bilaterale Verhandlungen mit dem Außenminister Russlands geplant. Die Seiten sollen die Situation um Syrien, die Nahost-Regelung, die Situation im Persischen Golf und im Jemen sowie den Kampf gegen den internationalen Terrorismus besprechen.

