Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow hat am Mittwoch Warschaus Vorwürfe gegen Moskau wegen der angeblichen Neubewertung des Massenmordes von Katyn im Jahr 1940 kommentiert. Damals waren mehr als 4000 polnische Offiziere erschossen worden. Peskow zufolge ignoriert Polen die Schlussfolgerungen hinsichtlich dieser Tragödie.

„Leider sieht die polnische Seite oft über die Ereignisse in unserer gemeinsamen Geschichte hinweg und neigt dazu, a priori feindlich zu sein und die Realität zu leugnen. In dieser Hinsicht kann man nur Bedauern ausdrücken“, sagte Peskow am Mittwoch gegenüber den Reportern.

Die polnische Seite hatte zuvor, nach Äußerungen des Abgeordneten der russischen Staatsduma Alexej Tschepa, vor Versuchen gewarnt, die Ereignisse von Katyn neu zu überdenken. Tschepa hat bei einer Konferenz der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft, die vom 16. bis 18. November stattfand, vorgeschlagen, das seit 2010 geltende Dokument, das die Sowjetunion für die Ereignisse im Wald bei Katyn 1940 verantwortlich macht, für nichtig zu erklären und somit die Rolle der Sowjetunion und des sowjetischen Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten (NKWD) neu zu überdenken.

Peskow unterstrich in seinem Kommentar, er wisse von keinen Neubewertungen in diesem Fall, daher gebe es keinen Grund für eine Diskussion.

„Ich möchte Ihnen eine gemeinsame Veranstaltung in Erinnerung rufen. Das war die letzte gemeinsame Veranstaltung, die entweder ein oder zwei Jahre vor der schrecklichen Tragödie in Katyn stattfand (Flugzeugabsturz des polnischen Präsidenten Lech Kaczynski bei Smolensk im April 2010 – Anm.d.Red). Alle Bewertungen waren dort zu hören. Dort versammelten sich Historiker und auch der russische Präsident war anwesend. Man sollte sich darauf und auf alle jene Bewertungen ausrichten“, fügte Peskow hinzu.

Zuvor am Mittwoch hatte die polnische Botschaft in Russland eine Erklärung veröffentlicht, in der sie Moskau beschuldigt, die Tatsachen über die Erschießung polnischer Armeesoldaten im Wald bei Katyn im Jahr 1940 verfälscht zu haben, um die Verantwortung auf Nazideutschland zu schieben.

Beim Massaker von Katyn hatten NKWD-Angehörige vom 3. April bis 11. Mai 1940 etwa 4.400 gefangene Polen, größtenteils Offiziere, in einem Wald bei Katyn, einem Dorf 20 Kilometer westlich von Smolensk, erschossen. Diese Tat gehörte zu einer Reihe von Massenmorden an 22.000 bis 25.000 Berufs- oder Reserveoffizieren, Polizisten und Intellektuellen, die zu den Vorkriegseliten der unabhängigen Zweiten Polnischen Republik gezählt wurden.

sm/gs