Uno spricht von „Schattenpandemie“ – Maas und Scholz warnen vor zunehmender Gewalt gegen Frauen

Anlässlich des Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben Politiker und Fraktionen in Deutschland vor den Gefahren gewarnt, denen Frauen im Zuge der Corona-Pandemie ausgesetzt werden. Auch Empfehlungen zur Verbesserung der Situation wurden vorgeschlagen.

„Jeden Tag in Deutschland versucht ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden dritten Tag gelingt es ihm“, schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bei Twitter. In der Pandemie nehme Gewalt gegen Frauen weltweit zu. „Es braucht uns alle, diese Verbrechen zu beenden“, äußerte Maas.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) schrieb, das Coronavirus fordere „alle heraus. Aber für viele Frauen verschärft sich ihre ohnehin schon schwierige Situation zu Hause“. Deshalb sei es „umso mehr unser aller Aufgabe, genau hinzuschauen und Betroffene zu ermutigen, Hilfe anzunehmen“. Es müsse ein „Klima in unserer Gesellschaft“ geschaffen werden, „in dem Gewalt gegen Frauen nicht nur verurteilt wird, sondern Menschen sich aktiv gegen Gewalt einsetzen“.

Auch die Bundestagsfraktion der Grünen und Linken äußerten sich beim Kurznachrichtendienst.

Grüne: Frauenhass im Netz stärker bekämpfen

Die Frauenpolitische Sprecherin, Ulle Schauws, forderte auf, Frauenhass als politisch motivierte Kriminalität anzuerkennen. „Insbesondere im Internet und in den sozialen Netzwerken schlägt Frauen und Mädchen eine Welle von Gewalt und Hass entgegen“, betonte sie.

Wir müssen Frauenhass auch im Netz viel stärker bekämpfen!



Deshalb: Frauenhass muss als politisch motivierte Kriminalität anerkannt werden, fordert unsere frauenpolitische Sprecherin @ulle_schauws ✊#TagGegenGewaltAnFrauen #OrangeTheWorld pic.twitter.com/dS1MsDCz1b — Grüne im Bundestag 🇪🇺🏳️‍🌈 (@GrueneBundestag) November 25, 2020

​Die Linke: „Niemand tötet aus Liebe“

Die stellvertretende Vorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion „DIE LINKE“, Cornelia Möhring, machte auf das Phänomen des Femizids, also einer Tötung einer Frau in einem geschlechtsbezogenen Kontext, aufmerksam. Sie kritisierte die Weigerung der Bundesregierung, sich den Definitionen der WHO und der Uno anzuschließen.

Es gehe nicht darum, einen neuen Straftatbestand einzuführen, sondern darum, dass das bestehende Recht die Geschlechterverhältnisse berücksichtige, sagte Möhring. In der Rechtsprechung würden Eifersucht und Verlustangst immer noch als strafmildernd angesehen.

„Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, niemand tötet aus Liebe. Es geht um Macht, es geht um Eigentumsansprüche, es geht um Unterordnung, es geht um Kontrolle im Geschlechterverhältnis“.

Femizide könnten nur dann verhindert werden, wenn die dahinterliegenden Strukturen anerkannt und gezielt verändert würden: „Die richtige Einordnung der Gründe und Motive, die Einsicht in die gesellschaftliche Dimension des Phänomens ist aber notwendig, um diese Gewalt zu bekämpfen und um überhaupt vor so einer Gewalt schützen zu können“, sagte Möhring.

Uno spricht von „Schattenpandemie“

Der jährliche Aktionstag geht auf die Vereinten Nationen zurück. Über einen Zeitraum von 16 Tagen (bis zum 10. Dezember 2020) soll verstärkt auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam gemacht werden. Schon vor der Pandemie wurden im vergangenen Jahr den UN zufolge 243 Millionen Fälle von häuslicher und/oder sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Alter von 15 bis 49 Jahren gemeldet. Die Dunkelziffer ist deutlich höher.

In einer Mitteilung auf der Webseite der Uno wurde die Zunahme der Gewalt an Mädchen und Frauen nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus als „Schatten-Pandemie“ bezeichnet. Es bedürfe gemeinsamer globaler Bemühungen, um diese zu stoppen.

„Allzu oft werden Frauen beleidigt, misshandelt, vergewaltigt, zur Prostitution gezwungen“, schrieb Papst Franziskus bei Twitter. „Wenn wir eine bessere Welt wollen, die ein Haus des Friedens und nicht Schauplatz für Krieg ist, müssen wir für die Würde jeder Frau viel mehr tun.“

Allzu oft werden Frauen beleidigt, misshandelt, vergewaltigt, zur Prostitution gezwungen … Wenn wir eine bessere Welt wollen, die ein Haus des Friedens und nicht Schauplatz für Krieg ist, müssen wir für die Würde jeder Frau viel mehr tun. — Papst Franziskus (@Pontifex_de) November 25, 2020

​Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am Samstag dazu aufgerufen, Gewalt gegen Frauen niemals hinzunehmen. „Jeder Einzelne ist aufgefordert, sich einzuschalten, wenn Gewalt droht oder gar geschieht“, sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast.

asch/dpa/ae