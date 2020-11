„Überraschung für Russen“: USA verlegen Raketenwerfer von Ramstein ans Schwarze Meer

US-Truppen haben in der vergangenen Woche zwei mobile Raketenwerfer vom Typ HIMARS vom Luftstützpunkt Ramstein AB in Deutschland nach Rumänien verlegt. Ziel waren Schießübungen an der Schwarzmeerküste. Die ganze Operation soll laut der US-Zeitschrift „Forbes“ nur einige Stunden in Anspruch genommen haben.