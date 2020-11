Frankreich fordert von der Türkei Abzug syrischer Söldner aus Bergkarabach

Frankreich erwartet von der Türkei eine reale Änderung ihrer Politik, darunter den „Abzug syrischer Söldner“ aus der Konfliktregion Bergkarabach im Südkaukasus. Zwar habe sich der Ton der türkischen Erklärungen etwas geändert, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch in Paris.

„Aber verbale Änderungen reichen nicht aus, erforderlich sind reale Beweise dafür, dass sich auch die politischen Taten geändert haben.“

„Eine der Handlungen, die wir von der Türkei erwarten, ist der Abzug der syrischen Söldner, die auf Initiative Ankaras in Bergkarabach einmarschiert waren“, betonte Le Drian.

Karabach auf Agenda von EU-Gipfel

Dem Minister zufolge werden sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union dieses Problems bei ihrem Gipfel im Dezember ausgehend von der aktuellen Sachlage annehmen.

Beim EU-Gipfel im Oktober hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, dass rund 300 syrische Extremisten über die türkische Stadt Gaziantep in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku eingeschleust worden seien.

Eriwan tritt rund 120 Gebiete an Baku ab

Am Mittwoch bekam Aserbaidschan in Bergkarabach ein Gebiet kampflos von Armenien zurück. „Das aserbaidschanische Volk hat viele Jahre lang ungeduldig auf diesen Tag gewartet“, sagte Präsident Ilcham Alijew in einer Ansprache. Die Übergabe des Gebiets Kelbadschar war in dem Abkommen über das Ende der Kampfhandlungen vereinbart worden, das Alijew und Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan vor rund zwei Wochen unter Vermittlung von Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnet hatten.

Konflikt um Bergkarabach

Bergkarabach ist seit Jahrzehnten zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken umkämpft. In dem jüngsten Krieg, der am 27. September begonnen hatte, holte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebiets zurück. Die ausgehandelte Waffenruhe wird von 2000 russischen Friedenssoldaten kontrolliert, die auch eine sichere Rückkehr von Flüchtlingen gewährleisten sollen.

Berg-Karabach wird seit Jahrhunderten überwiegend von christlichen Armeniern bewohnt, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.

am/dpa/sna/gs