Teil-Lockdown wird in Deutschland verlängert – Kontaktbeschränkungen werden verschärft

Der geltende Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie mit der Schließung unter anderem von Restaurants, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird nach Angaben von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff bis zum 20. Dezember verlängert. Das teilte der CDU-Politiker am Mittwoch nach den Beratungen von Bund und Ländern mit.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden laut Bundeskanzlerin Angela Merkel zudem private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt. Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung.

Weihnachtsferien beginnen am 19. Dezember

Die Weihnachtsferien sollen in diesem Jahr fast überall in Deutschland gleichzeitig am 19. Dezember beginnen.

Bereits vor dem Gespräch mit Merkel hatten Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen und Baden-Württemberg angekündigt, ihre Ferien auf den 19. Dezember vorzuziehen.

Bis auf Bremen und Thüringen sollen die Ferien nun überall an diesem Tag beginnen. Die beiden Länder behalten sich laut Beschluss vom Mittwoch „eine länderindividuelle Regelung hinsichtlich des Ferienbeginns“ vor.

Merkel ruft zu weiterer Kraftanstrengung auf

Merkel schwor alle Bürger in Deutschland auf weitere notwendige Beschränkungen ein, um die hohen Corona-Infektionszahlen wieder unter Kontrolle zu bringen.

„Es kommt weiter auf jeden und jede einzelne an“, sagte Merkel am Mittwochabend in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Der im November begonnene Teil-Lockdown mit Schließungen zahlreicher Einrichtungen habe den starken Anstieg der Neuinfektionen gebrochen, diese seien aber weiterhin auf einem hohen Plateau.

ta/dpa