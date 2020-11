Forum "Nördliche Dimension": „Europäische Länder können beneiden, wie Russland mit der Krise umgeht“

In Moskau hat das Forum "Nördliche Dimension" stattgefunden. Das Thema waren die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie: Wirtschaftsprognosen, Sicherheitsmaßnahmen und Unterstützungsprogramme. Ist es notwendig, die Zusammenarbeit im Corona-Lockdown fortzusetzen, und was erwartet die Länder der nordeuropäischen Region nach der Pandemie?

Die Coronavirus-Pandemie hat das Leben der Weltgemeinschaft dramatisch beeinflusst. Um dem Schlag der neuen Krise standzuhalten, musste das internationale Geschäft den schmerzhaften Prozess der Anpassung an die veränderten Bedingungen durchlaufen und die meisten Prozesse schneller digitalisieren. Russische und internationale Experten sowie Leiter großer russischer und europäischer Unternehmen diskutierten, wie sich die Pandemie auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft im Allgemeinen und insbesondere der Region der Nördlichen Dimension auswirken wird.

Die nordeuropäische Region wird von Russland, der Europäischen Union, Island und Norwegen vertreten. Laut Alexander Gruschko, Vize-Außenminister Russlands, haben sich die Kontakte innerhalb der Nördlichen Dimension unter der Pandemie nicht verringert, sie entwickeln sich weiter. Insbesondere hob er die Gesundheit der Menschen hervor.

„Zweifellos bleibt die Gesundheit der Menschen die Hauptaufgabe, es findet ein ständiger Datenaustausch statt. Gleichzeitig werden in Nordeuropa Dutzende von Umweltprojekten entwickelt. Es ist wichtig sicherzustellen, dass neue Projekte von den Behörden in der Region Nordwesten Russlands unterstützt werden, da die Umweltpartnerschaft in der Nördlichen Dimension ein etablierter Mechanismus mit soliden Finanzmitteln ist, von denen ein erheblicher Teil von Russland bereitgestellt wird“, so der Diplomat.

Dabei sei die Entwicklung einer praktischen Zusammenarbeit ohne einen stabilen politischen Dialog nicht möglich, betonte Gruschko.

„Angesichts des verschärften globalen Wettbewerbs werden ernsthafte Anstrengungen unternommen, um das größere Europa zu schwächen und zu spalten, es in einen Zustand des kalten Friedens zurückzubringen und die seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaft zwischen Russland und der Europäischen Union zu untergraben. Die Nördliche Dimension ist dank der strategischen Vision Russlands und der Europäischen Union entstanden. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, sie nicht nur zu behalten, sondern auch weiterzuentwickeln“, sagte der Vize-Außenminister.

Markus Ederer, EU-Botschafter in Russland, stimmte zu, dass die Nördliche Dimension eine der wenigen überlebenden, erfolgreich operierenden Inseln der Zusammenarbeit zwischen Russland und der Europäischen Union sei. „Wir bleiben unseren Verpflichtungen treu und sind bereit, die Herausforderungen, denen wir in dieser Region gegenüberstehen, weiterhin gemeinsam anzugehen“, sagte er.

Markus Ederer wies darauf hin, dass die Europäische Union ein 1,1-Billionen-Dollar-Paket für die nächsten sieben Jahre und ein Unterstützungspaket von 60 Prozent des zuvor angegebenen Betrags genehmigt habe. Diese Mittel werden verwendet, um die Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie zu beschleunigen. 30 Prozent dieses Betrags fließen in die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und 20 Prozent in die Digitalisierung. „Wir wissen, dass die durchschnittlichen Jahrestemperaturen im Nordwesten Russlands doppelt so schnell steigen wie in anderen Regionen der Welt. Hier können wir definitiv keine Interessenkonflikte haben“, fügte der EU-Botschafter hinzu.

Auf dem russischen Markt tätige europäische Unternehmen waren auf dem Forum durch Johan Vanderplaetse, Präsident des Verwaltungsrates der Assoziation des Europäischen Business (AEB), Präsident von Schneider Electric in Russland und in der GUS, vertreten. Seinen Worten zufolge müsse das Geschäft unter der Pandemie drei Phasen durchlaufen: Überleben, Erholung und Überarbeitung der Geschäftspraktiken. Anfang des Jahres haben die Länder schnell auf einen neuen Feind reagiert – das Virus. Diese Phase sei, wie sich später herausgestellt habe, von einer Vielzahl nicht sehr korrekter Entscheidungen begleitet gewesen. Das sei ein Chaos gewesen, in dem viele Länder einen Lockdown eingeführt haben. Vanderplaetse möchte hoffen, dass sich diese Erfahrung nicht wiederholen werde.

„Angesichts einer globalen Herausforderung müssen wir darauf mit einer koordinierten, übernationalen Antwort reagieren. Hoffentlich haben wir aus diesen Ereignissen etwas gelernt, wir haben gelernt, mehr zusammenzuarbeiten. Die Globalisierung hat nun kehrtgemacht, eine Reihe von Ländern ergreifen protektionistische Maßnahmen. Aber ich möchte glauben, dass das eher eine Ausnahme von der Regel ist.“

Vanderplaetse hält die Maßnahmen der russischen Behörden während der Pandemie für unzureichend. Während die Europäische Union ein großes Paket wirtschaftlicher Unterstützungsmaßnahmen verabschiedet habe, sei die Reaktion der russischen Regierung “zurückhaltender“ gewesen, kritisierte er. „Strategisch wichtige Unternehmen wurden unterstützt, während kleine und mittlere Unternehmen weniger Unterstützung erhalten haben. Inzwischen sehen die makroökonomischen Indikatoren in Russland gut aus, und viele europäische Länder können beneiden, wie Russland mit dieser Krise umgeht“, sagte der Präsident von Schneider Electric.

Alexej Mordaschow, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Sewerstal und Co-Vorsitzender des Vorstandes der Nördlichen Dimension, bestätigte auf dem Forum, dass die Lage in der russischen Wirtschaft in der Tat nicht schlecht sei.

„Trotz aller Schwierigkeiten geht es sowohl Sewerstal als auch den in der Schwerindustrie tätigen Unternehmen gut. Die Pandemie brachte keine neuen Trends, sondern verstärkte die alten. Wir haben auf die Digitalisierung und die Entwicklung der Arbeit aus der Distanz geachtet und das hat geholfen. Wir sind alle Teilnehmer an globalen Handelsketten. Noch vor der Pandemie begann der Welthandel zu sinken. Prognosen zufolge ist bis Ende 2020 ein Rückgang des Handels um bis zu 40 Prozent zu erwarten. Das ist ein sehr alarmierendes Phänomen. Wir müssen uns bemühen, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen unseren Ländern aufrechtzuerhalten“, schloss Alexej Mordaschow.

Das Forum „Nördliche Dimension“ ist eine der wichtigsten Plattformen für die Interaktion zwischen Vertretern von Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf dem Territorium der Mitgliedsländer: Europäische Union, Russische Föderation, Norwegen und Island.