Nach Vereinbarung zu Bergkarabach: Opposition in Armenien strebt Amtsenthebung von Paschinjan an

Schake Isajan von der Fraktion der Oppositionspartei „Wohlhabendes Armenien“ gab auf einer außerordentlichen Sitzung des Parlaments die Aufhebung des „rein deklarativen“ Kriegszustandes im Land als das Ziel an, wonach der Premierminister Nikol Paschinjan seines Amtes enthoben werden müsse.

Die Wahrung des Kriegszustandes sei „ein erbärmlicher Versuch“, die Prozesse zu bremsen, die nach der Unterzeichnung der Vereinbarung zu Bergkarabach sicherlich hätten auftreten müssen, wobei sich der besiegte Regierungschef weigern würde, zurückzutreten und dem Land eine Chance zu geben, die Sicherheit zu gewährleisten und die Gefangenen heimzuholen, hieß es.

Jetzt würde die Opposition entweder Paschinjan des Amtes erheben oder Armenien verlieren, sagte die Abgeordnete.

Die Aufhebung des Kriegszustandes wird es der Opposition in Armenien ermöglichen, den Rücktrittsprozess in Bezug auf den Premierminister einzuleiten und ungehindert Proteste abzuhalten, da dies beim offiziell geltenden Kriegszustand verboten ist. Die Proteste in der Hauptstadt Eriwan begannen, nachdem Paschinjan ein Abkommen über die Feuereinstellung in Bergkarabach unterzeichnet hatte. Zu den Forderungen der Demonstranten gehören der Rücktritt des Premiers, die Bildung einer Übergangsregierung und die Abhaltung vorgezogener Wahlen.

Zuvor hatte ein hochrangiger Vertreter des Generalstabs der armenischen Streitkräfte bekanntgegeben, dass diese nicht gegen die Aufhebung des Kriegszustandes seien. Zugleich sei es notwendig, Entscheidungen hinsichtlich des Grenzschutzes zu treffen. Für den Fall der Aufhebung des Kriegszustandes schlug er vor, nach einer schrittweisen Demobilisierung unverzüglich eine Entscheidung über eine dreimonatige Wehrübung zu treffen.

Die stellvertretende Gesundheitsministerin Anait Awanesjan stellte fest, dass die Wahrung des Kriegszustandes für die Verteilung der humanitären Hilfe und die Organisation der medizinischen Behandlung des Militärs notwendig sei. Gleichzeitig räumte sie ein, dass einige der Beschränkungen überprüft werden könnten.

Vereinbarung zu Bergkarabach

In der Nacht auf den 10. November hatten Russland, Aserbaidschan und Armenien ein Abkommen über die Einstellung des Feuers in Bergkarabach unterzeichnet. Demnach bleiben Aserbaidschan und Armenien in den von ihnen besetzten Stellungen. Es soll der Austausch von Kriegsgefangenen, Geiseln, aber auch von weiteren festgesetzten Personen und von Leichen der Gefallenen erfolgen. Entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Laçın wird ein russisches Friedenskontingent aus 1960 Militärs mit Kleinwaffen, 90 Transportpanzern und 380 Fahrzeugen und Sondertechnik stationiert. Sein Kern werden die Einheiten der 15. separaten motorisierten Schützenbrigade des Zentralen Militärbezirks sein.

Bergkarabach-Konflikt

Der seit dem Zerfall der Sowjetunion schwelende Konflikt um Bergkarabach war am 27. September eskaliert. Zwischen Armenien und Aserbaidschan kam es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen, es gab Opfer unter Zivilisten. Die beiden Ex-Sowjetrepubliken machten sich gegenseitig für die Eskalation verantwortlich und ordneten die Mobilmachung an. Die Situation erschwerte sich dadurch, dass Baku aktiv von der Türkei (Nato-Mitglied) unterstützt wurde. Armenien ist seinerseits Mitglied der von Russland angeführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS).

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan stellte in seiner Erklärung fest, dass die Vereinbarung eine äußerst schwierige Entscheidung für ihn gewesen sei. Diese habe es jedoch ermöglicht, das zu bewahren, was Bergkarabach sonst verloren hätte.

Der Präsident Aserbaidschans, Ilham Alijew, wiederum bezeichnete die Unterzeichnung des Dokuments als eine Kapitulation Armeniens. Das Abkommen sei für Baku am vorteilhaftesten; jetzt sei die militärische Phase abgeschlossen und es sei möglich, sich mit politischen Fragen zu befassen.

pd/mt/sna