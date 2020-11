Polizei in Frankreich nach Schock-Video aufs Schärfste verurteilt

Nach einem am Donnerstag veröffentlichten Video, auf dem offenbar mehrere Polizisten einen Musikproduzenten im Eingang seines Produktionsstudios massiv attackieren, steht in Frankreich die Polizei unter harter Kritik.

„Diese Polizisten haben keinen Mist gebaut, sie sind Straftäter, die schwere Verbrechen begangen haben. Sie haben meinen Mandanten mehrfach fast sieben Minuten lang geschlagen“, sagte die Anwältin Hafida El Ali am Freitag dem Sender BFM TV.

„Von Anfang an wurde ihm 'Gewalt gegen einen Amtsträger' sowie 'Rebellion' vorgeworfen“, sagte sie. Die Polizisten hätten schamlos gelogen.

Beamte zunächst vom Dienst suspendiert

Sie betonte im Gespräch mit dem Sender Franceinfo, dass es ihrem Mandanten mittlerweile besser gehe. Er gerate aber ein wenig in Panik, wenn er in der Nähe seines Studios Polizeifahrzeuge sehe. Sie ist sich sicher: Hätte die Überwachungskamera in dem Studio den Vorfall nicht gefilmt, würde ihr Mandant jetzt im Gefängnis sitzen.

Innenminister Gérald Darmanin hatte am Donnerstagabend erklärt, dass die Beamten entlassen werden sollten, wenn ein Fehlverhalten festgestellt werde. Sie wurden zunächst suspendiert, der Vorfall wird untersucht. Erst Anfang der Woche hatte die brutale Räumung eines Migrantencamps in Paris für Entrüstung gesorgt. Darmanin muss sich nun am Montag in der Nationalversammlung zu den jüngsten Vorfällen erklären.

Prominente zeigen sich bestürzt

Zahlreiche Politiker aber auch Sportler zeigten sich nach der Veröffentlichung des Videos schockiert. Die französischen Top-Fußballer Antoine Griezmann und Kylian Mbappé drückten auf Twitter ihr Entsetzen aus. „Stop des Rassismus“, schrieb Mbappé. Der schwarze Musikproduzent hatte angegeben, von den Polizisten mehrfach rassistisch beleidigt worden zu sein.

