US-General zu Nato: Afghanistan-Mission vorerst nicht in Gefahr

Die für den Einsatz „Resolute Support“ notwendigen US-Fähigkeiten sollten laut dem zuständigen General Scott Miller ungeachtet der neuen Pläne für Reduzierungen ihrer Militärpräsenz weiter bereitgestellt werden, berichteten Nato-Diplomaten am Donnerstag in Brüssel. Die Bündnispartner würden allenfalls ihre eigene Truppenstärke leicht anpassen müssen. Von der deutschen Seite waren knapp 1300 Bundeswehrsoldaten an dem Ausbildungseinsatz in Afghanistan beteiligt.

US-General Miller soll auch Vertreter der Bündnispartner am Mittwoch bei einer Sitzung des Nordatlantikrates über die Pläne für den weiteren Abzug der US-Soldaten unterrichtet haben.

US-Truppenabzugspläne

US-Präsident Donald Trump hatte im November den Abzug weiterer US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak angeordnet. Die Zahl der Soldatinnen und Soldaten soll laut dem geschäftsführenden Verteidigungsminister Christopher Miller bis zum 15. Januar auf jeweils rund 2500 reduziert werden.

Dem US-Sender CNN zufolge sind es derzeit noch 4500 US-Soldaten in Afghanistan und 3000 im Irak.

Der Krieg in Afghanistan ist der längste in der Geschichte der USA. Seit 2001 sind amerikanische Soldaten in dem Land. Nach den Anschlägen vom 11. September jenes Jahres waren von den USA angeführte Truppen dort einmarschiert. Welche Auswirkungen die neuerlichen US-Kürzungen auf das Engagement der Bundeswehr haben könnten, ist noch unklar. Derzeit sind rund 1000 Soldatinnen und Soldaten im Norden Afghanistans stationiert. Das aktuelle Mandat des Bundestags sieht den Einsatz von bis zu 1300 Bundeswehrangehörigen vor.

