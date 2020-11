„Leere Samen“: Bundestagsabgeordnete zu US-Aufforderung an Deutsche Bank in punkto Russlandgeschäft 

Waldemar Herdt, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, hat am Freitag gegenüber der Zeitung „Wsgljad“ auf einen Medienbericht reagiert, wonach die von den US-Aufsichtsbehörden entsandten Beobachter die Deutsche Bank aufgefordert haben sollen, sich komplett aus dem Russlandgeschäft zurückzuziehen.

Solche Empfehlungen würden, so Herdt, in den Mülleimer gehören.

„Dies ist reine US-Propaganda, die zeigen muss, dass die Vereinigten Staaten einflussreich seien, dass sie sich Russland widersetzen und die Deutschen gefügig gemacht hätten. Darauf kann man nicht achten. Ich denke, die Bank wird weiterhin in Russland arbeiten“, fügte er hinzu.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass die „Bank und die deutschen Behörden nicht auf solche Ratschläge reagieren werden“.

„Kann man sich vorstellen, dass der Oberbürgermeister von Moskau der Deutschen Bank empfehlen würde, ihr Geschäft in den USA einzustellen? Nein, denn jeder wird über ihn lachen und ihn für abnormal halten. Im Falle mit den USA finden solche unangemessenen Aussagen normalerweise Resonanz, aber jetzt sollte sich Deutschland nicht auf das Niveau von Idioten begeben“, sagte Herdt.

Zudem vertritt er die Ansicht, dass der Rückzug der Deutschen Bank aus Russland vor allem dem deutschen Geschäft schaden werde. „Unsere Unternehmer sind in Russland aktiv und die Deutsche Bank dient ihren Aktivitäten. Es ist für Deutschland überhaupt nicht rentabel, den eigenen Geschäftsleuten die Bankunterstützung zu entziehen. Deshalb brauchen das weder die Russen noch die Deutschen“, resümierte der Abgeordnete.

US-Aufseher mahnen Deutsche Bank

Wie die Zeitung „The Wall Street Journal“ am Donnerstagabend berichtete, haben die Beobachter der US-Aufsichtsbehörden die Deutsche Bank nachdrücklich dazu aufgefordert, ihre Pläne zur Expansion in Russland aufzugeben und sich komplett aus dem Russlandgeschäft zurückzuziehen.

Die zwei Beobachter von der New Yorker Finanzaufsicht (DFS) seien Anwälte der US-Kanzlei Jenner & Block, hieß es. Sie halten laut der Zeitung die Bemühungen der Deutschen Bank bei der Verbesserung des Geldwäsche-Kontrollsystems für unzureichend. Darüber hinaus seien die Risiken zu groß.

Ein Vertreter der Deutschen Bank wollte den Dialog mit den US-Aufsehern nicht kommentieren, räumte aber ein, dass die Bank das Risikoprofil verschiedener Länder, darunter auch Russlands, analysiert. Die Bank arbeite an der Verbesserung der Kontrollen im Kampf gegen Finanzkriminalität, sagte der Sprecher. Der Risikoappetit müsse aber natürlich im Einklang mit diesen Kontrollen stehen.

Die Aufseher können die Politik der Deutschen Bank nicht direkt beeinflussen. Sie geben aber Empfehlungen an die Finanzbehörden der US-Bundesländer, die Strafen und Sanktionen verhängen können.

2017 musste der größte deutsche Kreditgeber mehr als 600 Millionen US-Dollar Strafe an die Behörden in den USA und Großbritannien wegen eines Geldwäscheskandals zahlen. Damals hatten die USA Aufseher von der DFS entsandt. Zwischen 2011 und 2015 sollen aus Russland mithilfe von parallellaufenden Aktiengeschäften etwa zehn Milliarden Dollar in das westliche Finanzsystem geschleust worden sein.

pd/mt