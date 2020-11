Assanges „extrem gefährlicher Präzedenzfall“ gehört nicht in den EU-Grundrechte-Bericht

Der Gründer von Wikileaks und Whistleblower Julian Assange lebte sieben Jahre auf engstem Raum in der Botschaft Ecuadors und befindet sich seit mittlerweile insgesamt fast 17 Monaten im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, dem „britischen Guantanamo“, wie manche es nennen. Üblicherweise werden dort nur besonders gefährliche Mörder sowie Terroristen verwahrt. 23 Stunden am Tag befindet er sich in vollständiger Isolation. „Weiße Folter“ nennen das Menschenrechtsexperten. Foltermethoden, die zwar in ihrer Anwendung und ihrer unmittelbaren Wirkung schwer belegbar oder nachweisbar sind, jedoch die Psyche oder auch den Körper des Folteropfers angreifen und mitunter dauerhaft schädigen oder zerstören. Jeden Morgen um 5 Uhr wird er geweckt, mit Handschellen gefesselt, in eine Arrestzelle gesteckt, nackt ausgezogen und einer Röntgenuntersuchung unterzogen. Besuch darf er nur einmal im Monat für 40 Minuten empfangen. Für das Telefonieren steht ihm ebenso bloß eine äußerst beschränkte Zeitspanne zur Verfügung.

„Sie töten ihn langsam“

Eine Anzahl von Ärzten und Psychiatern fürchtet um sein Leben, sei es aufgrund seines angeschlagenen Gesundheitszustandes, sei es, dass er dem psychischen Druck nicht mehr standhalten und Selbstmord begehen könnte. Dem Gericht ist dies gleichgültig.

Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, schilderte, dass er schon vielen Prozessen in Ländern beigewohnt habe, die in der westlichen Darstellung als problematisch gelten, aber dass er sich dort willkommener gefühlt habe als im Vereinigten Königreich, wo bei diesem Verfahren noch nicht einmal der Anschein von Fairness und Transparenz gewährleistet sei.

„Sie töten ihn langsam“, kommentiert Slavoj Žižek das Geschehen in der Wochenzeitung „der Freitag“. Weiter erklärt der Philosoph:

„Und doch scheinen nur wenige Assanges Situation ernst zu nehmen und sich bewusst zu sein, dass mit seinem Fall unser aller Schicksal verhandelt wird. Die Kräfte, die seine Rechte verletzen, sind dieselben Kräfte, die den effektiven Kampf gegen die Erderwärmung und die Pandemie verhindern. Es sind die Kräfte, derentwegen die Pandemie die Reichen noch reicher macht und die Armen am stärksten trifft. Es sind die Kräfte, die rücksichtslos die Pandemie ausnutzen, um unsere sozialen und digitalen Räume zu regulieren und zu zensieren. Kräfte, die uns schützen, aber auch vor unserer Freiheit.“

Will das EU-Parlament den Fall Assange totschweigen?

All das in Großbritannien, einem Land das bis vor kurzem immerhin noch der Europäischen Union angehört hat. Doch das Europäische Parlament hat nun dafür gestimmt, den Fall Assange nicht im aktuellen EU-Bericht zur Lage der Grundrechte zu erwähnen.

Die European Federation of Journalists sieht im Fall #Assange einen „extrem gefährlichen Präzedenzfall für die Pressefreiheit".

​408 EU-Parlamentarier stimmten demnach dafür, den Namen aus dem Bericht zu herauszuhalten, 191 dagegen und es gab 93 Enthaltungen. Martin Sonneborn von der Partei „die Partei“ veröffentlichte das Stimmverhalten der EU-Parlamentarier über seine Social-Media-Kanäle: Ismail Ertug (SPD) stimmte dagegen und Dietmar Köster und Katharina Barley (beide ebenfalls SPD) enthielten sich, ansonsten stimmten alle anwesenden Abgeordneten von Union und SPD geschlossen für den Vorschlag. Immerhin, als Reaktion auf den Sonneborn-Post fühlte sich Thiemo Wölken, der für die SPD im Europaparlament sitzt, genötigt, sich auf Twitter zu erklären.

Thiemo Wölken, der für die SPD im Europaparlament sitzt, genötigt, sich auf Twitter zu erklären.

Keine spezifischen Anspielungen auf bestimmte Personen

„Legislative Texte sind aber nicht nur in Bezug auf bestimmte Personen gültig, sondern allgemein. Deswegen haben wir einen eigenen Änderungseintrag eingebracht, der sich ausdrücklich und grundsätzlich für den Schutz von Whistleblowern und Journalisten ausspricht“, so Wölken auf Twitter.

„Extrem gefährlicher Präzedenzfall“

Die Berichterstatterin des Jahresberichts 2018-2019 über die Lage der Grundrechte in der EU, Clare Daly von der irischen Partei „Unabhängige für den Wandel“, wollte über einen Änderungsantrag den Namen von Julian Assange zum Punkt Whistleblowing des Berichtes hinzufügen.Laut Wölken hat sich die Mehrheit der Fraktionen aber darauf geeinigt, keine spezifischen Anspielungen auf bestimmte Länder oder Personen zu machen.

Aber nicht nur Martin Sonneborn und der Gewerkschaftsverband „European Federation of Journalists“ warnt im Fall Assange vor einen „extrem gefährlichen Präzedenzfall für die Pressefreiheit“. Auch Özlem Alev Demirel die für „die Linke“ im EU-Parlament sitzt meinte vor der Abstimmung:

„Der Fall Julian Assange markiert einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall in der Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit in Europa. Der Verlauf der strafrechtlichen Verfolgung, die menschenunwürdigen Haftbedingungen sowie die drohende Auslieferung in die USA müssen deutlich kritisiert werden. Die Maßnahmen gegen Assange sollen zudem auch Druck auf andere Journalist*innen und Whistleblower*innen ausüben und sie davon abhalten, kritisch über Fehlentwicklungen zu berichten.”