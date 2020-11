Im Fall einer Wahl zum Bundeskanzler: Scholz will Kabinett weiblicher machen – Netz spottet

Scholz hat für den Fall einer Wahl zum Regierungschef eine starke Vertretung von Frauen im Kabinett versprochen.

Ich gebe hier heute das Versprechen ab: Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt! #Gleichstellung @Frauenrat #dffinanzen — Olaf Scholz (@OlafScholz) November 27, 2020

​Auf Twitter gibt es inzwischen reichlich Häme: User geben an, sich von den künftigen Ministern unabhängig vom Geschlecht mehr Kompetenz zu wünschen:

Ich gebe hier heute das Versprechen ab: In einem von mir als Bundeskanzlerin geführten Kabinett, wird es mir völlig Latte sein, was jemand zwischen den Beinen hat, solange er oder sie für dieses Land und seine Bürger gute Arbeit macht. — Panthea (@Panthea2019) November 27, 2020

Wenn Sie gesagt hätten: Mein Kabinett besteht nur aus kompetenten Leuten. Dann wäre ich erstaunter gewesen. https://t.co/F6feSJdWer — Marius Koehler (@MariusWKoehler) November 27, 2020

Na da weiß ich ja endgültig, dass ich Sie nicht wähle. Ich wünsche mir ein Kabinett, das nach Qualität und nicht nach Geschlecht besetzt wird! — Maleika (@lionwoman18) November 27, 2020

Ich gebe hier heute das Versprechen ab: Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist zu 100% mit kompetenten Ministern besetzt! https://t.co/GWXpjX2mHh — Leo (@leoliberalismus) November 27, 2020

Und ich gebe hier heute das Versprechen🤝 ab: Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist vollständig mit Fachleuten und intelligenten Menschen besetzt!✌️ https://t.co/BbakWqTWZh — 🇩🇪Stephan Brandner🇩🇪 (@StBrandner) November 27, 2020

Sehr geehrter Herr Scholz. Ich gebe hier heute das Versprechen ab keine Partei zu wählen die statt auf Kompetenz (unabhängig vom Geschlecht) lieber auf Quoten setzt. Und seien Sie versichert: ich halte mein Versprechen! — Edgar Allan Poe™ (@DerAltePoet) November 27, 2020

​Bei der letzten Bundestagswahl war der Anteil von Frauen unter den Parlamentariern auf 31 Prozent gesunken. Auch in mehrere Länderparlamente zogen nach den Wahlen weniger Frauen ein.

Erst kürzlich hatte sich die Große Koalition grundsätzlich auf eine verbindliche Frauenquote in Vorständen geeinigt. In Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern müsse demnach künftig ein Mitglied eine Frau sein, teilte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) am vergangenen Freitag mit.

pd/mt