Nach Verletzung russischer Staatsgrenze durch US-Zerstörer – Moskau bekundet Protest

Das Außenministerium in Moskau hat laut einer Mitteilung von Freitag einen nachdrücklichen Protest bekundet, weil der US-Zerstörer „John McCain“ am Dienstag in der Peter-der-Große-Bucht (Pazifik) ins territoriale Gewässer Russlands eingedrungen war und die Staatsgrenze um zwei Kilometer überquert hatte.