„Tod den Christen“: Erschütternde Graffitis in Wiener Gemeindebau – Ermittlungen aufgenommen

Mieter eines Wiener Gemeindebaus in der Leopoldstadt haben kürzlich an der Wand im Stiegenhaus islamistische Graffitis entdeckt und Anzeige erstattet. Wie die Wiener Polizei am Samstag bestätigte, wurden Parolen wie „Allahu Akbar“ und „Tod den Christen" aufgesprüht.

Demnach wurde mit einem Rechtschreibfehler zum Mord („Tot den Christen“) aufgerufen und der Terroranschlag vom 2. November am Schwedenplatz verherrlicht. Das „Haus gehört bald uns und dann die Welt“, hieß es. „Allah“ möge dem 20-jährigen Attentäter, der vier Menschen ermordete, „gnädig“ sein.

Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese sollen auch klären, ob die Parolen von Sympathisanten der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS; auch Daesh)* stammen oder ob in dem Gemeindebau in der Leopoldstadt bewusst Muslime verunglimpft werden sollen, teilte die Zeitung „Heute“ mit.

„Der Anschlag vom 2. November war ein dramatischer Terrorakt in Österreich und in seiner Dimension unvergleichlich“, sagte Innenminister Karl Nehammer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Dabei teilte er auch die neusten Erkenntnisse zu den Ermittlungen mit: Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Täter bewusst Opfer in Kirchen suchen wollte, um diese dann hinzurichten. Daher werde es sofort einen verstärkten Schutz für Kirchen geben. „Wir befinden uns in einer heiklen Phase“, sagte der Innenminister und warnte vor möglichen Nachahmungstätern.

Daher werde es ab sofort eine erhöhte Präsenz der Sicherheitskräfte bei Kirchen und anderen Orten der Religionsausübung geben, kündigte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, an. Zudem werde man sicherstellen, dass die Objekte zivil und in Uniform, offen und verdeckt bewacht werden. Hinzu kommen neue Sofort-Eingreiftruppen der Cobra, die mögliche Täter „innerhalb kürzester Zeit finden, diese binden und die Amok- oder Terrorlage finalisieren“, sagte Brigadier Hannes Gulnbrein weiter.

Terroranschlag in Wien

Bei einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag war es Anfang November an sechs Orten der österreichischen Hauptstadt zu wahllosen Schießereien gekommen. Die Attacken forderten vier Todesopfer und mehr als ein Dutzend Verletzte.

Der noch am 2. November von der Polizei erschossene mutmaßliche Attentäter war nach Angaben des österreichischen Innenministers Karl Nehammer Sympathisant der Terrormiliz „Islamischer Staat” (auch IS/Daesh)*. Zusätzlich zur Wohnung des mutmaßlichen Täters habe es 18 Durchsuchungen gegeben.

Der mutmaßliche Terrorist ist inzwischen identifiziert worden: Es handelt sich um einen 20-Jährigen mit nordmazedonischen Wurzeln. Neben der österreichischen soll er auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft besessen haben. Laut Informationen der Tageszeitung „Die Presse“ wurde er erst im Dezember vergangenen Jahres aus der Haft entlassen. Er sollte eigentlich eine 22-monatige Freiheitsstrafe verbüßen, kam jedoch zur Bewährung früher auf freien Fuß.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

pd/mt