Russischer Corona-Impfstoff „Sputnik V“: Italien nennt Voraussetzung für Kaufverhandlungen

Italien kann erst nach einer Zulassung des russischen Impfstoffs gegen das Coronavirus „Sputnik V“ durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) über die Beschaffung des Serums verhandeln. Italiens Botschafter in Russland, Pasquale Terracciano, hat sich dazu gegenüber der RIA Novosti am Samstag in Moskau geäußert.

„Der Impfstoff muss von der EMA zugelassen werden. Wenn das Gamaleja-Institut begonnen hat, mit der Agentur darüber zu diskutieren, wenn es Informationen über den russischen Impfstoff übermittelt hat, wenn die Agentur diesen genehmigt und zulässt, dann wird es einer der verfügbaren Impfstoffe sein“, sagte Terracciano.

Italien müsse das Verfahren über die EU-Behörde laufen lassen, hieß es.

„Wir können nicht in dem Sinne entscheiden, dass 'ich das will' oder dass 'ich jenes will', nur über die EMA (geht das – Anm. d. Red.). Danach können wir über dieses Thema verhandeln“, so der Botschafter weiter.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

Die zweite Zwischendatenanalyse der klinischen Studien des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ hat am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent und am 42. Tag nach der Verabreichung der ersten Dose des Serums eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent gezeigt.

Der russische Impfstoff ist einer von zehn entwickelten Impfstoffen der Welt auf der WHO-Liste, die dem Ende der dritten Phase der klinischen Tests und dem Start der Massenproduktion besonders nahe sind. Russland hat ein Gesuch um eine beschleunigte Registrierung an die WHO gerichtet.

Derzeit erfolgen die klinischen Tests von „Sputnik V“ nicht nur in Russland, sondern auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie in Indien und Brasilien.

pd/mt/sna