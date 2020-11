Weltkriegsgefahren aufhalten: „Wandel zum Frieden einleiten!“ – Gespräch zum 27. „Friedensratschlag“

Mit einem Team organisiert der Friedensforscher Klaus Moegling, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel, gemeinsam mit weiteren Friedens-Initiativen wie dem „Bundesausschussfriedensratschlag“, dem „Kasseler Friedensforum“ und in Zusammenarbeit mit dem „Offenen Kanal Kassel“ am 6. Dezember den diesjährigen, 27. „Friedensratschlag“. Politikwissenschaftler und Organisator Moegling ist auch im „Bundesauschuss Friedensratschlag“ sowie unter anderem bei den „Scientists for Future“ engagiert.

Die traditionsreiche friedenspolitische Veranstaltung wird in diesem Jahr pandemie-bedingt online abgehalten und steht unter dem Motto: „Weltkriegsgefahren entgegentreten – Wandel zum Frieden einleiten!“. Auf der Agenda stehen unter anderem die ThemenGute Nachbarschaft als Bedingung für Frieden mit Russland“, „Atombomber, atomare und konventionelle Aufrüstung… Aufwachen!“ oder auch „Keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr“.

Im Gespräch mit Sputniknews Deutschland betont Politologe Moegling die lange Tradition der friedenspolitischen Fachtagung.

„1994 wurde der erste Friedensratschlag abgehalten“, sagte er. Er finde jährlich „am ersten Dezemberwochenende in Kassel als Präsenzveranstaltung mit circa 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen statt“, informieren die Veranstalter im Vorfeld.

Es handle sich hierbei „um den größten alljährlich in der Bundesrepublik stattfindenden Friedenskongress auf gesellschaftswissenschaftlicher Grundlage, auf dem beachtliche Teile der Friedensbewegung zusammenkommen.“ Frieden und Abrüstung stehen demnach im Fokus, die „derzeit wieder erstarkende bundesdeutsche Friedensbewegung“ soll adressiert werden.

Der diesjährige 27. „Friedensratschlag“, stehe „in Verbindung mit den am Samstag, dem 5. Dezember, dezentral in vielen deutschen Städten stattfindender Proteste gegen die vorgesehene Steigerung der deutschen Rüstungsausgaben.“

„Gegen nukleare Aufrüstung Deutschlands“: In Tradition der Friedensbewegung

„Zu den Initiatoren gehörten beispielsweise die Kasseler Politikwissenschaftler Dr. Peter Strutynski – leider viel zu früh verstorben – und Prof. Dr. Werner Ruf“, berichtete Moegling.

„Die Initiatoren stehen und standen in der Kontinuität der Friedensbewegung, die gegen die Wiederbewaffnung, in den 68-Jahren gegen den Vietnam-Krieg, gegen die nukleare Aufrüstung Deutschlands und später dann gegen den Nato-Doppelbeschluss protestierte.“

Außerdem sei der damalige Krefelder Appell entscheidend, „den bis 1983 vier Millionen Menschen unterschrieben hatten und der sich gegen die nukleare Rüstungsspirale wendete. Dennoch wurden 1986 amerikanische Cruise Missiles mit Nuklearsprengköpfen nach Russland gerichtet stationiert.“

Auf der Agenda: „New START“-Vertrag und Aufrüstungsspirale

Mit dem Ende des Kalten Krieges und „wichtiger Abrüstungsverträge wären nun – auch auf den Druck der internationalen Friedensbewegung hin – die Voraussetzungen für eine Friedensdividende und demvor dem militärischen Bedrohungspotenzial gegeben gewesen“, blickte Moegling zurück. „Spätestens mit dem zweiten Golfkrieg 1991/92 unter Bush sen. wurde deutlich, dass es diese Friedensdividende nicht geben sollte. Auch die post-jugoslawischen Kriege und der dortige Militäreinsatz der Nato Ende der 90er Jahre machten deutlich, dass die Zeit des Militärs noch nicht vorbei war. In diesem Kontext wurde es als notwendig erkannt, der Friedensbewegung eine regelmäßig stattfindende Tagung zu geben, auf der aktuelle Konflikte und notwendige Konfliktbewältigungsstrategien vorgestellt und diskutiert werden konnten.“

„Thematisiert werden dieses Jahr auf der Veranstaltung der Wahlausgang in den USA und dessen friedenspolitische Konsequenzen und die kommenden Bundestagswahlen und die damit im Zusammenhang zu erhebenden Forderungen. Aber im Mittelpunkt stehen die konventionelle und atomare Aufrüstungsspirale und das für alle Menschen damit verbundene Bedrohungspotenzial.“ Auch sei es den Organisatoren ein wichtiges Anliegen, dass die Umweltbewegung noch stärker auf die Intentionen der Friedensbewegung aufmerksam wird.

Desweiteren biete das digitale Format dieses Jahr auch die Chance, dass „jüngere Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dazukommen.“ Die bisherigen Anmeldungen deuteten dies tatsächlich an.

Die Fachtagung sei stets mit kompetenten Experten, Referentinnen und Referenten gespickt, lobte der Kasseler Friedensforscher im Sputnik-Gespräch. Anfang Dezember werden daher unter anderem Völkerrechtler Norman Paech , Barbara Heller vom „Bremer Friedensforum“ oder auch Lühr Henken und Anne Rieger vom „Bundesausschuss Friedensratschlag“ sprechen. Dazu werden Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften, „Fridays for Future“, „Greenpeace“, dem „Essener Friedensforum“ sowie der Volksinitiative gegen Rüstungsexporte aus dem Hamburger Hafen referieren.

Sehr erfreulich sei übrigens auch, „dass der bekannte und friedenspolitisch engagierte Liedermacher Konstantin Wecker ein Grußwort zum 27. Friedensratschlag spricht und einige seiner Musikstücke beisteuert“, meinte Moegling, der als Politologe an der Uni Kassel im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften lehrt und forscht.

„Trump war weltpolitisch unberechenbar – seine Abwahl ist gut“

Zum Ausgang der US-Wahlen sagte er, der abgewählte US-Präsident Donald Trump „war weltpolitisch unberechenbar, wollte sich die Taschen vollmachen, war ein Interessenvertreter der Fossil- und Rüstungsindustrie, ist ein narzisstischer Egomane. Es ist gut, dass er nun hoffentlich von der Bühne verschwunden ist. Zu sagen, wie die AfD es unternimmt, er hätte zumindest keinen Krieg begonnen, ist zu kurzsichtig. Er hat den INF-Vertrag aufgekündigt, der das Nuklearkriegs-Risiko begrenzt hatte, und hier die Vorarbeiten der Obama/Biden-Administration fortgeführt. Inzwischen wurde bereits vor einigen Wochen der erste 340 Millionen Dollar umfassende Vertrag mit dem US-amerikanischen Rüstungsproduzenten ‚Lockheed Martin‘ unterzeichnet, der zur Produktion von nuklear bestückten Mittelstreckenraketen führen wird, die für die Stationierung in Europa gedacht sind. Diese Raketen mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern waren durch den INF-Vertrag verboten gewesen.“

Darüber hinaus habe Trump auch denzwischen den USA und der Russischen Föderation infragegestellt, kritisierte Moegling im Sputnik-Interview. Auch dessen Aufkündigung des sogenannten Iran-Atomdeals moniere er. Trump „erkennt Jerusalem als die Hauptstadt Israels und die aggressive israelische Siedlungspolitik im Westjordanland an und sorgt dadurch wieder für Unruhe zwischen Israel und Palästina“, analysierte er. „Auch der US-Wirtschaftskrieg gegen China, Europa und Russland wurde von ihm vorangetrieben. Selbst Deutschland werden massive Sanktionen angedroht, wenn sie die Fertigstellung von Nord Stream 2 zulassen.“

Das scheidende Staatsoberhaupt der USA „lässt in Zeiten der Pandemie seine Landsleute ohne eine systematische Eindämmungsstrategie massenweise an und in Verbindung mit Covid-19 sterben, verzögert die Intervention von Biden/Harris und geht Golfen“, bemerkte der Politologe.

US-Präsident Joe Biden: „Unterschiede zu Trump im positiven Sinne“

„Nun wird allerdings auch nicht alles gut, wenn Biden/Harris an die Regierung kommen. Sie gelten ja auch für Teile der Linken als friedenspolitische Hoffnungsträger. Insbesondere Biden hat bei allen US-Kriegen der letzten Jahrzehnte eine aktive Rolle gespielt. Er hat die militärischen Interventionen der USA als Mitglied des Senats und als Vorsitzender des Ausschusses für Außenpolitik im Senat vorangetrieben – hinsichtlich des Kriegs in Afghanistan, der zweiten und dritten Golf-Kriege sowie der militärischen Intervention in Libyen.“

Dennoch gebe es „Unterschiede zu Trump im positiven Sinne. Immerhin wird es mit der Biden/Harris-Administration ein Gegenüber geben, das berechenbarer ist und sogar einige Trump-Entgleisungen wieder zurücknehmen will, zum Beispiel das Iran-Abkommen oder den Austritt aus den Pariser Klimaschutzverträgen.“ Auch äußerte Biden im Wahlkampf, dass er die amerikanische Unterstützung im Jemen-Krieg zurückziehen wolle.

Biden war darüber hinaus „über Jahrzehnte hinweg einflussreicher Befürworter davon, dass die USA an jedem Ort der Welteingreifen dürfen, wenn US-amerikanische Interessen gefährdet seien. Biden war auch als Vizepräsident unter Obama einer der entschiedenen Befürworter des weltweit geführten Drohnenkriegs, mit Hilfe dessen Menschen im Zuge des ‚War On Terror‘ ohne Gerichtsverfahren im Auftrag der US-Administration getötet werden konnten und zahlreiche getötete Zivilpersonen als sogenannter Kollateralschaden hingenommen wurden. Er hat sich nun in seinem Umfeld mit außen- und sicherheitspolitischen Beratern umgeben, die als ‚Falken‘ – also Vertreter des militärisch-ökonomischen Komplexes und Befürworter einer globalen US-Hegemonie – in militärischer Hinsicht gelten können. Man kann nur hoffen, dass Biden im Alter eine grundsätzlich anders ausgerichtete Weltpolitik als bisher verfolgt. Aber dies ist eher unwahrscheinlich.“

Aber es befänden sich immer noch mächtige Interessengruppen und riesige US-Konzerne im Hintergrund von Joe Bidens Politik, warnte Moegling. Der Demokrat und ehemalige Vize-Präsident sei niemand wie Senatsmitglied Bernie Sanders oder die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die als linke Demokraten gelten und „deren politischer Ansatz wahrscheinlich systemisch wirkungsvoller den neoliberalisierten Kapitalismus und die Konzerninteressen angreifen würde.“

„Bundestagswahlen 2021 auch sicherheitspolitisch relevant“

Mit Blick auf die Bundestagswahlen im September nächsten Jahres kommentierte Moegling: „Die jetzige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die dann wohl in der nächsten CDU-geführten Regierung diese Position wieder besetzen könnte, strebt – im Gegensatz zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der stärker für eine europäische Selbstständigkeit gegenüber den USA eintritt – vor allem fünf Dinge an“.

„Wozu benötigen wir zur Landesverteidigung nuklear bestückbare neue Atombomber von den USA?“, fragte der Friedensforscher aus Kassel kritisch. „Wozu benötigen wir zur Landesverteidigung Kampfdrohnen? Das sind Waffensysteme der militärischen Aggression und hochgefährlich. Sie bewirken für Russland sicherlich nicht den Eindruck einer guten Partnerschaft mit Europa und Deutschland, sondern könnten eher dafür sorgen, dass sich Russland noch mehr bedroht fühlt und auch dort weiter aufgerüstet wird.“ Bereits jetzt gebe die Bundesregierung jährlich „knapp 50 Milliarden Euro“ für Rüstung aus, kritisierte Moegling.

Darunter ein „klares Bekenntnis zurmit den USA und eine Absage an kurz- und mittelfristige Wirksamkeit europäischer Rüstungsbemühungen, den Ausbau und Modernisierung der atomaren Abschreckung unter aktiver Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland, die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr, die nicht nur aufklären, sondern auch angreifen können.“ Sowie weitere Erhöhungen der staatlichen Rüstungsausgaben und des Wehretats „im Sinne des Zwei-Prozent-Zieles der Nato“.

Er schlage vor, dass, „wer all dies nicht will, sollte auch unter friedenspolitischen Gesichtspunkten eine Partei wählen, die für friedliche internationale Koexistenz steht und an multilateraler Zusammenarbeit anstatt an Konfrontation und Abschreckung orientiert ist. Allerdings liegt der Fokus der meisten Beteiligten in der Friedensbewegung und auch des Friedensratschlags bei dem Aufbau zivilgesellschaftlichen Drucks über Demonstrationen, Kundgebungen, gewerkschaftliche Initiativen, Zusammenschlüsse unterschiedlicher Bewegungen und öffentlich geführte Diskussionen. Dies kann dann, wenn es wirkungsmächtig genug wird, auch einen Einfluss auf die Programmatik und das Handeln von Parteien haben.“

Der bundesdeutsche Rüstungsetat „ist herunterzufahren“, forderte Moegling. Das Geld sei in Gesundheitsvorsorge, im sozialen Bereich und bei der Entwicklungshilfe besser und konstruktiver aufgehoben.

Friedenspolitische Erwartungen an Russland und China

„Von den circa zwei Billionen US-Dollar, die derzeit weltweit jährlich für Rüstung von den verschiedenen Nationalstaaten ausgegeben werden, weist die USA laut (dem schwedischen Institut für Sicherheitspolitik, Anm. d. Red.) SIPRI in 2019 38 Prozent der globalen Ausgaben auf, China folgt an zweiter und Russland an vierter Stelle im Ranking der Rüstungsausgaben. China weist knapp ein Drittel der US-Rüstungsausgaben und 14 Prozent der weltweiten Rüstungsausgaben auf. Der US-Rüstungsetat ist mehr als elfmal so groß wie der russische Etat.“

Diese Zahlen nannte Moegling zunächst, um dann einzuordnen mit Blick auf Moskau und Peking:

„Russland wird im nuklearen Bereich nicht abrüsten können, solange ein derartiges Übergewicht der USA und der Nato-Staaten im konventionellen Waffenbereich vorhanden ist und die gegenseitige Vertrauensbasis derart gestört ist, wie dies zur Zeit der Fall ist. China wird weiter aufrüsten und in absehbarer Zeit nahe an das Waffenpotenzial der USA herankommen können. China ist aufgrund seiner Wirtschaftskraft und Militärmacht für die USA der relevantere Gegner; Russland läuft wegen seiner relativ geringen wirtschaftspolitischen Bedeutung für die USA eher nebenher.“

Er erwarte sich allerdings „von Peking und Moskau, dass sie keine weiteren Expansionsbestrebungen mehr aufweisen, dieprovozieren könnten. China sollte Taiwan in Ruhe lassen, Russland sollte sich aus der Ostukraine zurückziehen. So würde ich mir von China und Russland wünschen, dass sie sich in Kooperation mit der EU um gemeinsame Abrüstungsverträge im konventionellen und nuklearen Bereich bemühen und hier ein Gegengewicht zur in den letzten Jahren eher destruktiven USA bilden.“ Vielleicht könne dabei die Biden/Harris-Regierung helfen. „Ich erwarte mir von China und Russland eine stärkere Betonung der Diplomatie und multilateralen Verständigung. Dies setzt natürlich auch ein Entgegenkommen der Biden/Harris-Administration und ein Umdenken in der EU voraus.“

Ob dies alles realistisch sei, bleibe abzuwarten.

All das wird der 27. „Friedensratschlag“ Anfang Dezember erörtern.

Darüber werde „sich in Vorträgen, Workshops und einer Podiumsdiskussion auf digitalem Wege auseinandergesetzt“, ergänzte der Kasseler Friedensforscher.„Was wir brauchen“, meinte er abschließend, „ist keine Steigerung der Rüstungsausgaben und keine Anschaffung noch gefährlicherer Waffensysteme, sondern wir benötigen, mehr multilaterale Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland und den Willen zur gemeinsamen Kompromisssuche.“

Daher freue sich Moegling auf die kommende friedenspolitische Tagung – und hofft auf zahlreiche Teilnehmer. Anfang 2020 veröffentlichte er übrigens sein Buch „Neuordnung: Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich“ in der dritten Auflage. Sputniknews hatte im Frühjahr über dieses Werk berichtet.

Die Teilnahme am 27. „Friedensratschlag" am 6. Dezember 2020 ist kostenfrei.



