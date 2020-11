Super-Pakt mit China als „Gamechanger“: Union-Fraktionschef Brinkhaus will mehr EU-Geopolitik wagen

„Geopolitische Fragen werden in den nächsten Jahren eine wesentlich größere Rolle spielen, als es in der Vergangenheit der Fall war“, sagte Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion. Dabei sieht er den „Referenzkontinent“ Afrika, die Situation im Nahen Osten sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Asien, wo kürzlich die größte Freihandelszone der Welt, die „Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft“ (RCEP), mit China und weiteren 14 asiatisch-pazifischen Staaten geschaffen wurde, als die größten Herausforderungen für die deutsche Außenpolitik. Der neuerliche Freihandelspakt sei ein „Gamechanger“ und ein wichtiger Grund für die Bundesrepublik, sich in Europa stärker aufzustellen, so Brinkhaus. In einer Online-Konferenz beantwortete er am Freitag Fragen von Journalisten des „Vereins der Ausländischen Presse“ (VAP).

„Jetzt geht es darum, wer die Standards auf der Welt setzt. Und in der asiatisch-pazifischen Region werden neuerdings Handelsstandards gesetzt, da werden technische Standards gesetzt. Wenn ein so starker Wirtschaftsraum mit über zwei Milliarden Einwohnern Standards setzt, hat es Auswirkungen auf die ganze Welt“, erklärt der Unionschef.

Pivot to Asia

Im Hinblick auf die Beziehungen zu den USA glaubt Brinkhaus nicht, dass sich nach dem Sieg von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen alles zum Positiven für Europa ändern werde. So hätten auch Barack Obama und George W. Bush bereits vor US-Präsident Donald Trump die Auffassung vertreten, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen solle. Zudem bleibe es dabei, dass die Amerikaner bei ihrem weltweiten Engagement immer zögerlicher seien, „wo sie nicht primär strategische Interessen haben“.

„Insofern stellt sich die Welt neu auf. Wir wollen keine Äquidistanz zwischen den großen Machtblöcken als Europäer haben, sondern wir sehen uns schon näher bei den Amerikanern als bei den anderen Blöcken,“ unterstreicht er.

Der US-amerikanische Blick gehe immer weiter über den Pazifik und immer weniger über den Atlantik, stellt Brinkhaus fest, der sich selbst zu Beginn des Gesprächs als „Transatlantiker“ zu erkennen gibt.

Das sei nicht immer ganz einfach. Hierbei beklagt er die Einstellung einiger Politiker beim Koalitionspartner, wie des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, der die transatlantische Partnerschaft skeptisch sehe.

Herzlichen Glückwunsch, @JoeBiden! Die transatlantische Partnerschaft ist für uns wichtig und unverzichtbar. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. #Elections2020 — Ralph Brinkhaus (@rbrinkhaus) November 7, 2020

Gemeinsame EU-Außenpolitik

„Dementsprechend müssen wir Europäer da erwachsen werden, wir müssen in der Lage sein, unabhängig zu handeln, aber immer im Hinterkopf zu haben, dass wir sehr enge Beziehungen mit den Vereinigten Staaten haben“, betont der CDU-Politiker.

Vor dem Hintergrund fordert Brinkhaus eine bessere Zusammenbindung europäischer Außenpolitik, um „höhere Flexibilität, eine höhere Agilität, eine schnellere Entscheidungsfreudigkeit“ zu erwirken. „Wir müssen dort mit einer Stimme sprechen!“, so der Bundestagsabgeordnete. Das Einstimmigkeitsprinzip in der EU werde nicht dazu führen, Beweglichkeit und Agilität zu bekommen, „die wir als Europäer dringend brauchen“.

Hier sei viel Koordinierungsaufwand notwendig, um sich einig zu werden, wie man mit bestimmten Konflikten umgeht. „Aber wenn wir das so fortführen, wie es momentan ist, dann werden wir als Europäer nicht stark sein. Und da sind wir Deutsche auch mit unseren 83 Millionen Menschen und unserer Wirtschaftskraft nur noch ein kleines Rad im Getriebe“, warnt der Fraktionschef.

Hier will er einen Überzeugungsprozess vorantreiben. Von der gemeinsamen Außenpolitik würden alle EU-Staaten profitieren, weil Außenpolitik und Wirtschaftspolitik mittlerweile „Zwillinge“ seien, meint der 52-Jährige. „Man muss sagen, wir haben sehr große geoökonomische Herausforderungen und die kriegen wir als Europäer nur gemeinsam hin“, betont der Politiker.