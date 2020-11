US-Wahl 2024: Trump will erneut kandidieren – Medien

US-Präsident Donald Trump will 2024 erneut für die Präsidentschaft kandidieren, berichten amerikanische Medien.

Jetzt werde es heiß diskutiert, wann genau Trump seine Entscheidung offiziell verkünden will. Für Trump sei es dabei besonders wichtig, von den Republikanern unterstütz zu werden. Laut drei Personen aus seiner näheren Umgebung plant der amtierende Präsident, am Tag von Bidens Amtseinführung den Versuch seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Jahr 2024 bekanntzugeben, so „Daily Beast“. Seine Wahlkampagne würde damit die gesamte Amtszeit Bidens begleiten.

Trumps Wahlkampfteam soll auch bereits Großspender kontaktiert haben. Der Präsident sei sicher, er bleibe weiterhin in den Schlagzeilen, selbst wenn Biden im Oval Office ist, da die Medien Biden wahrscheinlich „langweilig“ finden würden, so die Zeitung.

Weder das Trump-Wahlkampfteam noch das Weiße Haus haben diese Nachricht kommentiert.

Präsidentschaftswahlen in USA

Am 3. November hatte in den USA die Präsidentschaftswahl stattgefunden, ihre endgültigen Ergebnisse wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben. Einige Spitzenpolitiker der Welt haben Biden bereits zu seinem Wahlsieg gratuliert.

Trump sieht sich selbst als Gewinner, weigert sich, seine Niederlage zu akzeptieren und wirft den Demokraten Wahlfälschung vor.

Das Wahlkollegium wird am 14. Dezember den nächsten Präsidenten und dessen Vize wählen. Das Ergebnis der Abstimmung wird allerdings erst am 6. Januar bekanntgegeben.

aa/sb