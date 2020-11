Türkisches Außenministerium verurteilt Ermordung iranischen Atomphysikers

„Wir verurteilen diesen abscheulichen Mord und sprechen der iranischen Regierung und der Familie des Verstorbenen unser Beileid aus. Die Türkei lehnt jegliche Versuche ab, Frieden und Ruhe in der Region zu stören und tritt gegen alle Arten von Terrorismus auf, unabhängig davon, wer der Täter oder das Ziel ist“, so das türkische Außenministerium in einer Mitteilung am Samstag.

Das Außenamt äußerte den Wunsch, dass alle für diesen Angriff Verantwortlichen identifiziert und vor Gericht gestellt würden, und schlug vor, dass „alle Seiten Maßnahmen vermeiden, die zu einer Eskalation in der Region führen würden“.

Anschlag auf Irans Kernphysiker

Der bekannte iranische Atomphysiker und Raketenexperte Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi war am Freitag infolge eines Anschlags nahe der Hauptstadt Teheran ums Leben gekommen. Nach Informationen der „New York Times“ steckt Israel hinter der Ermordung des Atomphysikers.

Das iranische Verteidigungsministerium bezeichnete den Angriff auf Fakhrizadeh-Mahabadi als einen Terrorakt.

Der Wissenschaftler galt als einer der renommiertesten Verteidigungs- und Raketenexperten im Land. Ihm wird auch eine zentrale Rolle in dem 2003 eingestellten Atomwaffenprogramm der Islamischen Republik nachgesagt.

