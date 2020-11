CDU-Sozialpolitiker: Ende krimineller Machenschaften in Schlachthöfen

Das Gesetz für die Fleischbranche, auf das sich die Koalition geeinigt hatte, wird nach Ansicht der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion kriminelle Praktiken in Schlachthöfen beenden.

„Mit den Maßnahmen der Regierungskoalition im Arbeitsschutzkontrollgesetz werden endlich wieder geordnete Verhältnisse und menschenwürdige Zustände überall in Deutschlands Schlachthöfen einkehren“, erklärte der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe, Uwe Schummer, am Samstag laut einer Mitteilung in Berlin.

Im Frühjahr gab es Skandale wegen Werkverträgen, die zu massiven Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen geführt hätten. „Diese sind künftig in der Branche nicht mehr zugelassen“, so Schummer. Die Kontrolldichte werde verbindlich erhöht.

„Auch Leiharbeit wird es beim Schlachten und Zerlegen nicht mehr geben, um neue Varianten des alten üblen Spiels von vornherein zu unterbinden“, betonte der Vorsitzende.

Leiharbeit werde nur in der von den Skandalen nicht betroffenen Fleischverarbeitung zur Bewältigung von Auftragsspitzen in der Grillsaison vorhanden sein, wenn dies tarifvertraglich vereinbart wurde, fügte er hinzu.

Union und SPD hatten sich am Freitag nach langem Ringen auf letzte Details des entsprechenden Arbeitsschutzkontrollgesetzes geeinigt.

Das Bundeskabinett hatte nach massenhaften Corona-Infektionen in der Fleischindustrie ein Gesetz für die Fleischindustrie auf den Weg gebracht. Das Arbeitsschutzkontrollgesetz soll der Branche ab 1. Januar Werkverträge verbieten. Nach drei Monaten soll ein Verbot der Leiharbeit noch dazukommen.

Die Union forderte Ausnahmen bei den geplanten Regeln, um mittelständischen Wurstherstellern zu helfen. Die SPD befürchtete, dass die Fleischindustrie Schlupflöcher ausnutzen könnte.

