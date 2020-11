Schoigu reagiert auf Kramp-Karrenbauers „Position der Stärke“ gegenüber Russland

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat sich am Sonntag zu der jüngsten Erklärung seiner deutschen Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer bezüglich des Umgangs mit Russland geäußert und dabei von einem „Auftritt eines Grundschulmädchens“ gesprochen.

Schojgu hat im Zusammenhang mit dem 75. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg daran erinnert, dass in diesem Jahr das im Krieg versenkte Motorschiff „Armenien“ mit den Überresten von Zivilisten im Schwarzen Meer gefunden worden sei. Dies sei eine der vielen Kriegsepisoden, über die erzählt werden sollte, so der Minister.

„Besonders, wenn die aktuelle Generation von Politikern, zum Beispiel eben in Deutschland, anfängt, uns leben zu lehren, und beginnt zu erzählen, wie man mit uns aus einer 'Position der Stärke' heraus sprechen solle (…). Hier sieht es eher wie der Auftritt eines Grundschulmädchens mit Anfeindungen gegenüber den Schülern einer ganz anderen Schule aus, dessen Mutter oder Vater der Schuldirektor ist. Es kann sich alles leisten. Leute, wir sind in einer anderen Schule, wir haben einen anderen Direktor“, sagte Schoigu.

Auch Generalmajor Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums, reagierte am Freitag auf Kramp-Karrenbauers Aussage und warf ihr „Unfähigkeit“ vor, „irgendetwas Bedeutendes für die wirkliche Festigung der Sicherheit in Europa vorzuschlagen“.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hatte in einer diesbezüglichen Stellungnahme erklärt, dass Deutschland in der Position eines abhängigen Landes sei. Dies sei nicht ihre eigene Schlussfolgerung, sondern die Anerkennung von Kramp-Karrenbauer selbst, die erklärt hätte, dass die BRD im militärischen Bereich ohne die USA nicht potent sei. Die Außenamtssprecherin erinnerte zudem daran, dass sich das zweitgrößte US-amerikanische Militärkontingent - nach Japan - in Deutschland befindet.

„Position der Stärke“

Am vergangenen Mittwoch hatte Kramp-Karrenbauer bei einem Auftritt im Bundestag gesagt, mit Russland solle aus einer „Position der Stärke“ heraus verhandelt werden.

„Auch das war immer eine gute Tradition deutscher Außenpolitik, und das sollte sie für die Zukunft auch bleiben“, sagte die Ministerin der Sitzungsmitschrift zufolge.

Laut dem Protokoll sagte Kramp-Karrenbauer weiter: Es sei „Fakt, dass die russische Seite massiv in die Modernisierung ihrer Streitkräfte investiert hat, dass sie über neue Waffen verfügt, dass die Bedrohung sehr viel evidenter geworden ist (...). Wenn wir aus einer Position der Stärke heraus hier in Verhandlungen - auch in Abrüstungsverhandlungen - kommen wollen, dann müssen wir unsere Position stärken.“

„Armenien“

Es war ein sowjetisches Motorschiff, welches mit Beginn des Krieges zu einem Sanitätstransportschiff umgebaut wurde. Im November 1941 wurde es im Schwarzen Meer von einem deutschen Bomber angegriffen und ging Berichten zufolge in nur vier Minuten unter. Zum Zeitpunkt der Tragödie soll das Schiff bis zu 7000 Menschen - Verwundete, medizinisches Personal und Evakuierte – an Bord gehabt haben.

pd/mt/sna