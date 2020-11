Neue Anti-Russland-Sanktionen im Anmarsch – „So funktioniert das US-System“

Die amerikanische Regierung plant einen weiteren Schlag gegen die russische Wirtschaft. Luft- und Raumfahrt, Energie- und Antriebstechnik, Werkstoffe und Präzisionssysteme – das sind die Geschäftsfelder der Firmen, die das Trump-Kabinett auf einer Schwarzen Sanktionsliste sehen will. Ein Entwurf dieser Liste enthält unter anderem Firmen aus den Konzernen Roskosmos und Rosatom.

„So funktioniert das US-System“, sagt der Politologe Sergei Sudakow von der Akademie für Militärwesen.

Das US-Außenministerium hat vor wenigen Tagen erklärt, dass bereits gegen drei russische Unternehmen Sanktionen verhängt werden. So sollen staatliche Einrichtungen in den USA keinerlei Kontakt mehr zu den Unternehmen haben dürfen. Auch werden sie den Export von meldepflichtigen Gütern an diese Unternehmen nicht mehr genehmigen.

„Die Entscheidungsträger folgen geheimdienstlichen Berichten. Wenn in den Berichten steht, dass Russland ein Gegner ist, dann muss natürlich zugeschlagen werden“, ironisiert der Experte.

„Auch in der nationalen Sicherheitsdoktrin der USA ist wiederholt davon die Rede, dass Russland kein Konkurrent mehr sei, sondern ein Gegner wie China, Nordkorea oder Iran.“

Darum seien die neuen Sanktionen gewiss nicht die letzten, die die amerikanische Regierung verhänge, sagt der Analyst: „Trump schiebt vor seinem Abgang noch ein paar Strafen nach. Derweil müssen Russland und China sich auf weitere Sanktionen gefasst machen.“ Wenn Biden gut ins Amt komme, dann werde auch er Sanktionen erlassen – „gegen die zivile Luftfahrt und andere Branchen, die gar nichts mit Rüstung zu tun haben.“

„Sanktionen sind für die USA ein Mittel im wirtschaftlichen Wettbewerb“, erläutert der Politologe.

„Es geht Washington darum, Konkurrenz um jeden Preis zu verhindern. Das ist auch dafür der Grund, dass die Vereinigten Staaten internationale Vereinbarungen systematisch hintertreiben und das Völkerrecht als solches zerstören.“

