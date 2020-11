Biden nominiert Jen Psaki als neue Sprecherin des Weißen Hauses

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will Jen Psaki zur neuen Pressesprecherin des Weißen Hauses ernennen. Die heute 41-Jährige ist unter Präsident Barack Obama Außenamtssprecherin sowie Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses gewesen.

Nach der Präsidentenwahl vom 4. November bereitet sich Biden auf die Regierungsübernahme vor. Am Sonntag (Ortszeit) kündigte sein Team neue Positionen im Weißen Haus an. Demnach gehen alle Top-Kommunikationsposten an Frauen.

„Ich bin stolz, heute das erste ranghohe Kommunikationsteam des Weißen Hauses vorzustellen, in dem nur Frauen vertreten sind“, so Biden in einer Erklärung auf der Webseite des neuen Teams.

In ihrer Vergangenheit als Außenamtssprecherin hatte Jen Psaki die Regierung in Moskau scharf kritisiert, insbesondere wegen des Referendums auf der Krim und der Wiedervereinigung der Schwarzmeerhalbinsel mit Russland. Außerdem ist sie für zahlreiche Versprecher und verwirrende Kommentare zur Weltpolitik bekannt.

So hatte Psaki behauptet, dass Erdgas „per Pipeline aus Westeuropa über die Ukraine nach Russland transportiert“ werde, und gedroht, dass die USA ihre Flotte an die Küste Weißrusslands schicken würden.

Bidens Team lobt Psaki als „Veteranin von drei Präsidentschaftskampagnen“. Joe Biden soll am 20. Januar als neuer US-Präsident vereidigt werden. Der scheidende Präsident, Donald Trump, erkennt seine Niederlage nicht an und ficht das Wahlergebnis vor Gericht an. Dennoch hat seine Administration dem Beginn der Machtübergabe bereits grünes Licht gegeben.

leo/ae