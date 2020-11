Armeniens Präsident bittet Putin um Hilfe bei Rückkehr von Kriegsgefangenen

Der Präsident Armeniens Armen Sarkisjan hat sich an seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin mit der Bitte gewandt, bei der Rückkehr der in Aserbaidschan befindlichen Kriegsgefangenen zu helfen.

„Im Brief an Putin heißt es unter anderem, dass die armenische Gesellschaft und Diaspora über die Situation, die um die in Aserbaidschan gefangengenommenen Soldaten und Zivilisten entstanden ist, äußerst besorgt seien“, wurde in der Mitteilung auf der Webseite des armenischen Staatschefs betont.

Laut Sarkisjan wird die Vermittlung des russischen Präsidenten eine große Hilfe bei der Lösung dieser äußerst sensiblen Frage sein.

Verschärfung des Bergkarabach-Konfliktes

Die Situation in Bergkarabach hatte sich am 27. September zugespitzt. Armenien und Aserbaidschan gaben sich immer wieder gegenseitig die Schuld an dem Aufflammen des seit Ende der 80er Jahre andauernden Konfliktes.

Armenien, die international nicht anerkannte Republik Bergkarabach und Aserbaidschan verkündeten eine vollständige oder teilweise Mobilmachung. Die Konfliktparteien warfen einander Feuerangriffe vor. Es wurde über Opfer unter Zivilisten berichtet.

Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach

In der Nacht zum 10. November hatten Russlands Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege, Ilcham Alijew, und der armenische Premierminister, Nikol Paschinjan, eine Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach erzielt.

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach seit dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument schließt außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen mit ein.

Armenien soll drei Kreise an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

ns/sna/ae