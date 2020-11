„Megaphon-Diplomatie“ im Fall Nawalny: Russland wirft Deutschland Desinformationskampagne vor

Das geht aus einem Statement der russischen Delegation bei der OPCW hervor. Die schriftliche Erklärung wurde parallel zur Eröffnung der 25. Konferenz der OPCW-Vertragsstaaten am Montag in Den Haag von der Organisation veröffentlicht.

„Die hemmungslose Kampagne hinsichtlich der sogenannten Vergiftung des russischen Bloggers sowie die von Deutschland und ihren euroatlantischen Verbündeten diesbezüglich unternommenen Schritte in der OPCW als Plattform zeugen von der Absicht, diese internationale Organisation für politischen Druck und Sanktionen gegen Russland auszunutzen“, heißt es in der Erklärung.

Deutschland betreibe eine „Megaphon-Diplomatie“, heißt es weiter. Mit der Forderung nach einer Untersuchung durch die OPCW habe es „eine massive Desinformationskampagne gegen Russland entfesselt“. Moskau warf Berlin bereits mehrmals vor, eine Infortmationskampagne gegen Russland im Fall Nawalny zu betreiben.

Mitte November sprach der russische Außenminister Segej Lawrow von einem verstärkten Kurs zur Zügelung Russlands. „Andauernde Vorwürfe, Ultimaten und Drohungen an unsere Adresse werden zum alltäglichen Instrumentarium der Außenpolitik Deutschlands“, so Lawrow.

Anwendung von Nervengas

In der ebenfalls von der OPCW veröffentlichten Erklärung Deutschlands heißt es, die Anwendung eines Nervengases gegen Nawalny am 20. August „gefährdet die Integrität der Chemiewaffenkonvention und unsere gemeinsame Sicherheit“. Zugleich wird Moskau aufgefordert, „die Umstände des Chemiewaffen-Angriffs gegen einen russischen Bürger auf russischem Boden zu offenbaren“.

Zuvor unterzeichneten 56 der insgesamt 193 OPCW-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Erklärung, in der die Vergiftung Nawalnys mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe als Ursache angegeben ist. Unter den Unterzeichnern finden sich die EU, die USA, Australien, Kanada, Japan, die Schweiz, die Ukraine sowie Georgien und Peru.

Die OPCW-Konferenz findet wegen der Corona-Pandemie zunächst als zweitägiges Online-Meeting bis zum 1. Dezember statt. Dabei geht es unter anderem um das Arbeitsprogramm und das Budget der Organisation für 2021. Ein zweiter Teil der Konferenz soll bis spätestens Ende April kommenden Jahres folgen.

Fall Nawalny

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) teilte im Okober mit, dass in den Blut- und Urinproben des russischen Bloggers und Kreml-Kritikers Alexej Nawalny Giftspuren festgestellt worden seien, welche auf einen der Nowitschok-Gruppe ähnlichen Nervenkampfstoff schließen ließen. Dieser soll jedoch nicht in der Chemiewaffenkonvention gelistet sein. Die Untersuchung beruhte demnach auf eigenen Analysen der OPCW und soll mit den Befunden der Spezial-Labore in Deutschland, Frankreich sowie in Schweden übereingestimmt haben.

Alexej Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug (Tomsk – Moskau) zusammengebrochen. Er wurde zunächst in einem Omsker Krankenhaus behandelt und dort in ein künstliches Koma versetzt. Der 44-Jährige wurde später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt. Anfang September wurde Nawalny aus dem Koma geholt und bereits am 23. September aus der Berliner Charité entlassen.

Die Bundesregierung sprach bereits am 2. September von einer Vergiftung Nawalnys mit einem Nervenkampfstoff der „Nowitschok“-Reihe, nachdem Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr die Belege dafür geliefert hätten.

mka/dpa/gs