Stoltenberg ruft zu stärkerer Nato-Präsenz im Schwarzen Meer auf

Die Nato-Außenminister und ihre Amtskollegen aus der Ukraine und Georgien werden im Rahmen einer Videoschalte am Mittwoch das Vorgehen der Allianz in der Schwarzmeerregion erörtern. Auf der Tagesordnung stehen ebenso die Aufrüstung Russlands, der Aufstieg Chinas und die Nato-Mission in Afghanistan.

„Die Schwarzmeerregion ist für die Nato, für alle ihre Mitglieder, von strategischer Bedeutung. Wir arbeiten auch eng mit unseren beiden Partnern in dieser Region, Georgien und der Ukraine, zusammen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag.

Stoltenberg hat Russland erneut „die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine und Georgiens“ vorgeworfen sowie „die Stärkung der russischen Militärpräsenz auf der Krim“ unterstrichen.

„Wir müssen unsere Präsenz in der Region weiter stärken“, sagte der Nato-Chef.

Die Minister würden auch Russlands Aufrüstung, Chinas Aufstieg und die Nato-Mission in Afghanistan besprechen

Stoltenberg fügte hinzu, dass auch die perspektivische Strategie „Nato-2030“ und die Stärkung der transatlantischen Zusammenarbeit zu den Diskussionsthemen gehörten.

„Das ist ein gegenseitiges Bedürfnis und ein gegenseitiger Nutzen: Europa braucht die USA und Kanada, unsere transatlantischen Verbündeten brauchen ein starkes Europa“, betonte der Generalsekretär und verwies darauf, dass eine solche Zusammenarbeit angesichts der „Stärkung Chinas“ und der neuen Herausforderungen im Bereich der globalen Sicherheit besonders wichtig sei.

Stoltenberg sprach am Montag auf einer Pressekonferenz in Brüssel im Vorfeld einer Sitzung des Nordatlantikrates auf der Ebene der Außenminister. Sie soll am 1./2. Dezember per Video abgehalten werden.

sm/gs